OMV-Tankstelle Lustenau: Mutmaßlicher Täter nach zwei Überfällen festgenommen

Ein 43-Jähriger wurde am 3. November 2026 in Lustenau festgenommen. Er soll die OMV-Tankstelle im August 2024 zweimal überfallen haben.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat einen Mann ausgeforscht, der dringend verdächtigt wird, im August 2024 die OMV-Tankstelle in Lustenau zweimal überfallen zu haben. Am Dienstag, dem 3. November 2026, nahmen Beamte des Landeskriminalamts Vorarlberg den 43-jährigen österreichischen Staatsbürger in Lustenau fest.

Die beiden Raubüberfälle ereigneten sich am 21. und 22. August 2024 an der Tankstelle in Lustenau. Die Ermittlungen zogen sich danach über mehr als zwei Jahre hin, bis der Tatverdächtige schließlich gefasst werden konnte.

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Öffentliche Fahndung nach den Überfällen 2024

Nach dem bewaffneten Überfall am 22. August 2024 veröffentlichte die Polizei einen Ausschnitt aus einer Videoaufzeichnung. Darauf war der Täter für kurze Zeit ohne Maskierung zu erkennen. Der entscheidende Ermittlungserfolg blieb zunächst aus.

Auch Monate nach den Taten beschäftigte der Fall die Kriminalisten des Landeskriminalamts Vorarlberg. Die Polizei setzte weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den Täter zu identifizieren.

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Fahndung Österreich bringt neue Hinweise

Am 19. Februar 2025 wurde der Fall im österreichweiten Fernsehen bei ServusTV in der Sendung 'Fahndung Österreich' präsentiert. Die Ausstrahlung führte dazu, dass mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingingen.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Vorarlberg überprüften die eingegangenen Informationen und gingen den Spuren nach. Einer dieser Hinweise erwies sich schließlich als entscheidend.

Gemeinsam mit den darauf aufbauenden umfangreichen Ermittlungen führte dieser Hinweis die Kriminalisten zu einem Mann, gegen den sich der Tatverdacht zunehmend erhärtete.

Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch

Die Festnahme des 43-jährigen österreichischen Staatsbürgers erfolgte am Dienstag, dem 3. November 2026, in Lustenau. Grundlage dafür war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch.

Nach Angaben der Polizei verfügt der Beschuldigte bereits seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich. Die Beamten nahmen ihn in Lustenau fest, mehr als zwei Jahre nach den beiden Raubüberfällen.

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Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 43-Jährige zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Nach der Festnahme wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Weiteres Verfahren und Unschuldsvermutung im Fall Lustenau

Ob der Mann tatsächlich für beide Raubüberfälle verantwortlich ist, muss im weiteren Verfahren geklärt werden. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.

Für die Bevölkerung in Lustenau markiert der Zugriff das Ende einer Suche, die mehr als zwei Jahre dauerte. Die Vorwürfe rund um die Überfälle auf die OMV-Tankstelle werden nun im Verfahren aufgearbeitet.

Ob die Vorwürfe zutreffen, entscheidet nicht die Polizei, sondern das weitere Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hatte die Festnahme angeordnet. Der Fall zeigt zugleich, wie eine öffentliche Fahndung im Fernsehen auch Monate nach den Taten noch zu einem entscheidenden Hinweis führen kann.