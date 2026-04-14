OMV steigt aus Spritpreisbremse aus: Politische Reaktionen fallen heftig aus

Der Rückzug der OMV von der staatlichen Spritpreisbremse löst heftige Kritik in der Politik aus. Statt der vereinbarten Reduzierung der Gewinnmarge senkt das Unternehmen die Preise nur geringfügig, was zu deutlichen Worten von Regierungs- und Oppositionsvertretern führt. Die Diskussion dreht sich um Gewinne, Steuern und die Entlastung der Verbraucher.

Die OMV zieht sich aus der von der Regierung groß angekündigten Spritpreisbremse zurück. Die politischen Reaktionen auf diesen Schritt sind deutlich und kritisch. Im Detail: Statt der von der Regierung vorgesehenen Reduktion der Gewinnmarge um fünf Cent pro Liter Diesel, reduziert das Unternehmen eigenmächtig nur um 2,8 Cent pro Liter. Die OMV beruft sich dabei auf die geltende Verordnung, die eine Anpassung des Nachlasses erlaube, wenn die Gewinne nicht mehr ausreichten. Aus Sicht der OMV ist dieser Punkt nun erreicht. Zur Einordnung: Der operative Gewinn des Ölkonzerns lag im Vorjahr bei beachtlichen 4,6 Milliarden (!) Euro.

Die Kritik an diesem Vorgehen der OMV kommt sowohl von der Regierung als auch von der Opposition. Ein prominenter Politiker äußerte sich scharf: 'Diese sogenannte Spritpreisbremse war von Anfang an Augenwischerei. Wir haben im Nationalrat deutlich gewarnt. Dass sich die OMV nun öffentlich verweigert, ist das unrühmliche Ende dieser Farce. Man hat wertvolle Zeit verloren und die Bürger wochenlang weiter ausgenutzt.'

Besonders kritisiert er, dass die Regierung nicht an den selbst verursachten Kostentreibern ansetze. 'Steuern machen rund die Hälfte des Spritpreises aus, inklusive der unsinnigen Mineralölsteuer und die Abschaffung der CO2-Steuer, was eine Senkung von 44 Cent pro Liter Benzin und 40 Cent pro Liter Diesel bedeuten würde.'

Er betonte auch seinen eigenen Ansatz: 'Unser Modell ist gegenfinanziert, spürbar und sofort wirksam. Der richtige Weg bedeutet: Steuern senken, damit Benzin und Diesel spürbar günstiger werden. So funktioniert echte Entlastung – und nicht die Luftnummer dieser Versager-Regierung.'

Ein weiterer Politiker kommentierte: 'Die Weigerung der OMV, die Treibstoffpreise trotz klarer Vorgaben zu senken, ist ein Skandal. Die Spritpreisbremse wurde aus gutem Grund eingeführt – weder der Staat noch Ölkonzerne sollen von den hohen Spritpreisen profitieren.'

Ein dritter Politiker forderte 'dringend' die Einhaltung des Margen-Deckels und die Reduzierung der Preise im vorgesehenen Umfang. 'Alle müssen sich an die geltenden Gesetze halten – auch die OMV.' Auch ein anderer Politiker erinnert an den Milliardengewinn des Ölriesen. Das Kraftstoffgeschäft hat laut Angaben der OMV um 1,1 Milliarden Euro zugelegt. 'Dass die OMV jetzt behauptet, ihr Gewinn sei zu gering, um die Verpflichtungen zu erfüllen...', so ein weiterer Politiker, der die Situation kommentierte.

Der Bundesgeschäftsführer der SPÖ äußert sich ebenfalls deutlich in Richtung der OMV-Führung: 'Es darf nicht sein, dass die OMV auf Kosten der Bevölkerung riesige Gewinne erzielt. Es ist höchste Zeit, dass die Vorstandsetage der OMV zur Vernunft kommt und auf fünf Cent Gewinn pro Liter verzichtet.'

Für die Autofahrer bedeutet dieser Ausstieg laut Experten eine Verteuerung von etwa 2,5 Cent pro Liter. Das Problem verschärft sich dadurch, dass die OMV nicht nur eigene Tankstellen beliefert, sondern auch andere Anbieter im Markt.





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