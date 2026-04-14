OMV reduziert Abschlag bei Diesel-Spritpreisbremse: Behörden prüfen Vorgehen

Die teilstaatliche OMV senkt den Diesel-Abschlag bei der Spritpreisbremse, was eine Prüfung durch die Behörden nach sich zieht. Das Unternehmen beruft sich auf Versorgungssicherheit und eine Notfallklausel.

Die OMV , ein teilstaatlicher Konzern, reduziert den Abschlag bei der staatlichen Spritpreisbremse für Diesel . Statt der ursprünglich vorgesehenen 5 Cent pro Liter will das Unternehmen nur noch 2,8 Cent nachlassen. Diese Maßnahme, die Tankstellenbetreiber und Großkunden bereits mitgeteilt wurde, basiert auf einer Notfallklausel in der Regelung, die es Unternehmen erlaubt, nicht unter einem 'angemessenen Gewinn' zu verkaufen. Die Behörden reagieren alarmiert und prüfen das Vorgehen des Konzerns, dessen Anteil von 31,5 Prozent sich im Besitz der Republik Österreich befindet. Das Wirtschaft sministerium betont, dass der Spielraum, der zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit geschaffen wurde, kein Freibrief sei und einer strengen Kontrolle unterliege. Die E-Control und das Ministerium wurden kurzfristig über die geplante Preisanpassung informiert, wobei die Beweislast nun bei der OMV liegt. Das Ministerium wird die E-Control mit einer Sonderprüfung beauftragen und hat bereits Unterlagen von der OMV angefordert, um die Nachvollziehbarkeit des Schritts zu prüfen und entsprechend zu reagieren.

Die OMV rechtfertigt ihre Entscheidung mit der obersten Priorität, die Versorgungssicherheit für ihre Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen erklärt, dass Österreich bei Diesel zu rund 60 Prozent von Importen aus dem Ausland abhängig ist, bei denen keine Preisreduktion im Sinne der Verordnung möglich sei. Würde der Diesel zu einem um 5 Cent niedrigeren Preis angeboten, wäre die Versorgung nicht sichergestellt. Die OMV betont, dass sie ab dem 2. April die gesamten 5 Cent/Liter aus der Produktion in der Raffinerie Schwechat vollständig an den Markt weitergibt. Der Abgabepreis für Großhandelskunden ergibt sich demnach aus einer Mischkalkulation, die sich laufend ändern kann. Das Unternehmen versichert, sich vollumfänglich an das Preisgesetz und die geltende Verordnung zur Margenbegrenzung bei Treibstoffen zu halten und eng mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Die Verordnung zur Spritpreisbremse sieht vor, dass die Versorgungssicherheit oberste Priorität hat und der Staat verfassungsmäßig nicht so in die Geschäftstätigkeit von Unternehmen eingreifen darf, dass diese nicht mehr gewinnbringend arbeiten können.

Kritiker, darunter der oö. Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), sehen sich in ihrer Kritik an der 'Spritpreisbremse' bestätigt. Sie bemängeln, dass die OMV eine Vollbremsung hinlegt, während der Wirtschaftsminister planlos daneben stehe und zusehe, wie die Preise an den Zapfsäulen wieder steigen. Die Grünen sehen die Bevölkerung als Leidtragende dieser Entwicklung. Die Diskussion um die Spritpreisbremse und die Reaktion der OMV zeigen die Komplexität der staatlichen Eingriffe in den Markt und die Herausforderungen, die sich aus der Abwägung zwischen Preisregulierung, Versorgungssicherheit und Unternehmensgewinnen ergeben. Die kommenden Untersuchungen der Behörden werden zeigen, ob die Entscheidung der OMV im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben steht und ob die Maßnahmen ausreichend sind, um die angestrebte Wirkung der Preisbremse zu erzielen





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