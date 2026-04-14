OMV kürzt Dieselverbilligung: Regierung und Behörde prüfen

OMV reduziert die staatlich vorgeschriebene Dieselverbilligung von 5 auf 2,8 Cent, was zu Kritik und Sonderprüfungen führt.

Der Mineralölkonzern OMV hat in einem Schreiben an seine Tankstellenkunden bekannt gegeben, dass er ab sofort Diesel kraftstoff nur um 2,8 Cent pro Liter verbilligen wird, anstatt der von der Regierung per Verordnung vorgeschriebenen 5 Cent. Diese Entscheidung hat zu erheblicher Empörung geführt, sowohl bei Autofahrern als auch in der Politik. Die Begründung der OMV für diese Teilverbilligung liegt in der Notwendigkeit, einen Großteil des Diesel s auf dem internationalen Markt zu beziehen. Etwa 60 Prozent des Treibstoffs müssen zugekauft werden, da die Händler ihre Preise nicht senken. Die OMV argumentiert, dass sie die volle Kürzung ihrer Gewinnmarge nicht tragen könne und sich auf eine Notfallklausel in der Spritpreisverordnung beruft, die einen 'angemessenen Gewinn' erlaubt. Nur die in der Raffinerie Schwechat selbst produzierte Menge wird demnach um die vollen fünf Cent verbilligt. Die Mischkalkulation aus Eigenproduktion und zugekauftem Sprit führt aktuell zu einer Reduktion um 2,8 Cent. Sollten sich die Einkaufspreise ändern, so werde auch die Verbilligung angepasst, so die OMV gegenüber der 'Krone'. Bereits einen Tag nach der Ankündigung stiegen die Preise an den rund 200 OMV -Tankstellen wieder an.

Die Auswirkungen dieser Preispolitik sind weitreichend, da die OMV über ihre Beteiligung an der Holding ÖBAG auch viele kleinere Tankstellenbetreiber und Spediteure beliefert. Dort dürfte Diesel aufgrund der Entscheidung um rund 2,5 Cent teurer werden, was die Unzufriedenheit weiter verstärkt. Als Reaktion auf die Entscheidung der OMV haben das Wirtschaftsministerium und die Aufsichtsbehörde E-Control umgehend Sonderprüfungen eingeleitet. E-Control-Experte Johannes Mayer erklärte, dass die Behörde die Daten der OMV analysieren und prüfen werde, ob die Kalkulation nachvollziehbar und plausibel sei. Sollte dies nicht der Fall sein, würde die Verwaltungsbehörde tätig werden, die Strafen bis zum Entzug ungerechtfertigter Gewinne verhängen kann. Allerdings könnte der Prozess durch mögliche Einsprüche der OMV in die Länge gezogen werden, was die Effektivität der Verordnung in Frage stellt. Mayer räumte ein, dass die Definition eines 'volkswirtschaftlich gerechtfertigten und angemessenen Preises' Interpretationsspielraum zulasse. Die derzeitige Situation wirft Fragen nach der Wirksamkeit der staatlichen Maßnahmen zur Preisregulierung auf und unterstreicht die Komplexität der Preisbildung im Energiesektor.

Die politische Reaktion auf die Entscheidung der OMV war erwartungsgemäß heftig. Parteien wie SPÖ und FPÖ sowie Organisationen wie Arbeiterkammer (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) sprachen von einem 'Skandal' und forderten die OMV auf, sich uneingeschränkt an die Spritpreisverordnung zu halten und die Preise an den Zapfsäulen um die vollen zehn Cent zu senken. Die Empörung spiegelt die weitverbreitete Erwartung wider, dass Unternehmen, die von staatlichen Regulierungen profitieren, auch ihre Verantwortung wahrnehmen und die Vorteile an die Verbraucher weitergeben. Die Debatte verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen der Sicherung der Unternehmensgewinne und dem Schutz der Verbraucher vor überhöhten Preisen, insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise und wirtschaftlicher Unsicherheit. Der scheidende OMV-Chef Alfred Stern steht aufgrund dieser Entscheidung in der Kritik, da sie kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen getroffen wurde und den Eindruck erweckt, die Interessen der Aktionäre über die der Verbraucher zu stellen. Die Situation zeigt zudem die Herausforderungen auf, die mit der Durchsetzung von Preisregulierung im komplexen Marktgeschehen einhergehen.





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