OMV Energy startet Gasförderung in Wittau, Austria

Das OMV Energy, ein führender österreichischer Öl- und Gaskonzern, hat seine Gasförderung in Wittau, einem Ort im Ortsteil Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf, offiziell mit der Förderung von Erdgas begonnen.

Das OMV Energy, einen Öl- und Gaskonzern aus Österreich, hat seine Gas förderung in Wittau begonnen, einem Ort im Ortsteil Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf. Das Projekt soll den Gasbedarf von etwa 100.000 Haushalten decken und die Eigenversorgung mit Erdgas in Österreich auf 10 Prozent steigern.

Im Endausbau kann sogar bis zu 14 Prozent erreicht werden. Norbert Werndl, OMV Energy-Chef, freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Staat und betont, dass das Projekt die Energiewende voranbringen wird. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt und die Notwendigkeit weiterer Investitionen in erneuerbare Energiequellen





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