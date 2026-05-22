Omega-3-Präparate könnten den geistigen Abbau im Alter beschleunigen

Eine neue Studie wirft Zweifel auf die Wirkung von Omega-3-Präparaten auf die geistige Gesundheit im Alter. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Präparate den geistigen Abbau sogar beschleunigen könnten.

Eine neue Studie mit rund 800 Teilnehmern über fünf Jahre deutet darauf hin, dass Omega-3-Präparate den geistigen Abbau im Alter möglicherweise nicht bremsen, sondern sogar beschleunigen könnten.

Omega-3-Fettsäuren gelten seit Jahren als beliebte Nahrungsergänzungsmittel. Ihnen wird nachgesagt, das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen und das Risiko für Krankheiten wie Krebs oder Demenz zu senken. In den vergangenen Jahren wurden jedoch zunehmend wissenschaftliche Stimmen laut, die den tatsächlichen Nutzen solcher Präparate infrage stellen. Ein Forschungsteam aus China untersuchte nun, welchen Einfluss Omega-3-Fettsäuren auf die Entwicklung von Alzheimer haben könnten.

Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin 'Journal of Prevention of Alzheimer's Disease' veröffentlicht. Im Fokus stand dabei das sogenannte APOE4-Gen, das als bedeutendster genetischer Risikofaktor für Alzheimer gilt. Das Gen beeinflusst den Fettstoffwechsel im Gehirn und steht mit der Bildung von Amyloid-Beta-Ablagerungen sowie Schäden an Nervenzellen in Verbindung. Laut dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen kann sich das Alzheimer-Risiko bei Trägern des Gens um das bis zu Zwölffache erhöhen.

An der Untersuchung nahmen rund 800 Menschen zwischen 55 und 90 Jahren teil. Darunter befanden sich sowohl gesunde Erwachsene als auch Personen mit Gedächtnisproblemen oder bereits diagnostizierter Alzheimer-Erkrankung. Die Forschenden führten klinische Untersuchungen, neuropsychologische Tests, genetische Analysen sowie bildgebende Verfahren durch. Die Gehirnscans zeigten bei Alzheimer-Patienten nicht nur die bekannten Ablagerungen von Amyloid-Plaques und Tau-Proteinen, sondern auch einen deutlichen Rückgang des Glukose-Stoffwechsels im Gehirn.

Dieser gilt als Hinweis auf Störungen bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Nach Einschätzung des Forschungsteams könnte die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren diesen Prozess möglicherweise begünstigen. In der Studie heißt es, die Supplementierung mit Omega-3 könne 'mit einem beschleunigten kognitiven Abbau bei älteren Erwachsenen verbunden sein'. Die Wissenschafter betonen zudem, dass ihre Ergebnisse die bisher weit verbreitete Annahme infrage stellen würden, Omega-3-Fettsäuren seien grundsätzlich positiv für die geistige Gesundheit. Deshalb sei eine vorsichtige Neubewertung der häufigen Verwendung solcher Präparate notwendig





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