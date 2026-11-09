Oma fährt zur Zecke: Kinderarzt weigert sich, Enkelin zu behandeln

Die Familie B. erhielt im Spital keine Hilfe bei einer Zecke im Kopf. Erst im Zentrum in Wiener Neustadt wurde das Tier schnell entfernt. Der Vorfall schockiert die Großmutter.

Eine sechsjährige Enkelin mit einer festgebissenen Zecke bleibt ohne sofortige medizinische Behandlung im Spital zurück. Die Großmutter Sabine B. berichtet von einem Vorfall am 22. Oktober, bei dem das medizinische Personal der Kinderabteilung die Entfernung verweigerte.

Dramatischer Fund bei der Enkelin Haily

Am 22. Oktober besuchte die sechsjährige Haily ihre Großmutter Sabine B. nach einem Schulausflug in die grüne Schmuckerau. Bei der Haarwäsche klagte das Kind über starke Kopfschmerzen. Die Untersuchung ergab eine vollgesaugte Zecke zwischen den Haaren. Die Größe des Parasiten wurde als vergleichbar mit einem Granatapfelkern beschrieben. Die Großmutter traute sich nicht, das Tier selbst zu entfernen, aus Angst, den Kopf des Insekts abzureißen. Sie suchte umgehend Hilfe in einem Spital, um eine sichere Entfernung zu gewährleisten.

Also read Wiley Maple beendet Karriere nach emotionalem Abschied

Verweigerung der Behandlung durch Klinikpersonal

Im Spital gab es für die Familie jedoch keine Erleichterung. Das medizinische Personal erklärte Sabine B., dass die Entfernung der Zecke nicht zur Aufgabenstellung der Abteilung gehöre. Stattdessen wurde der Familie geraten, den Hausarzt am nächsten Tag aufzusuchen. Dieser Rat traf auf Unverständnis, da Haily unter starkem Ekelgefühl litt und weinte. Die Sorge der Großmutter galt potenziellen Gesundheitsrisiken wie Borreliose. Die Wartefrist bis zum nächsten Tag schien bei den Beschwerden nicht vertretbar.

Schnelle Lösung im Primärversorgungszentrum

Die Großmutter wollte nicht bis zum nächsten Tag warten und fuhr am selben Abend mit Haily zum Primärversorgungszentrum in Wiener Neustadt. Dort erfolgte die Entfernung der Zecke innerhalb von nur zwei Minuten. Dieser Kontrast zwischen der ablehnenden Haltung des Spitals und der schnellen Lösung in Wiener Neustadt prägt den Vorfall. Die Großmutter bleibt über die Behandlung im Spital verärgert, während ihre Enkelin nun gesund ist. Die schnelle Intervention in Wiener Neustadt zeigt, dass professionelle Hilfe verfügbar war.

Advertisement

Reaktion der Klinikleitung auf den Vorfall

Primar Wolfgang Schebesta, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde, kommentierte den Vorfall. Er betonte, dass die Zeckenentfernung nicht zu den regulären Aufgaben eines Klinikums für Kinder gehört. Bei medizinischen Auffälligkeiten erfolgt jedoch eine individuelle Einschätzung. Eine generelle Weiterweisung an Hausärzte sei nicht üblich. Angehörige würden über fachgerechte Entfernung informiert. Die Klinikleitung bedauerte den entstandenen Eindruck.

Unklarheiten bei der Behandlung und Prävention

Der Vorfall wirft Fragen zur Patientenführung auf. Die Großmutter fühlte sich mit ihren Sorgen alleingelassen. Die Enkelin litt unter dem Stress, während im Spital keine Hilfe geboten wurde. Die schnelle Entfernung in Wiener Neustadt relativiert die ursprüngliche Weigerung. Fälle wie dieser können das Vertrauen in das Gesundheitssystem erschüttern. Die Großmutter teilt ihre Erfahrung als Warnung für andere Familien. Die Prävention von Zeckenbissen bleibt dennoch wichtig.