Ölpreise unter Druck: Spannungen im Nahen Osten belasten den Markt

Der Brent-P Preis fällt trotz anhaltender Spannungen in der Straße von Hormus. Die USA und der Iran liefern sich erneut Angriffe, während Verhandlungen laufen. Die Blockade der Meerenge wirkt sich auf die Weltwirtschaft aus.

Der Ölmarkt bleibt angespannt, während die Spannungen im Nahen Osten die Preise beeinflussen. Der Brent -Preis fiel zeitweise um mehr als fünf Prozent, blieb aber weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Die USA und der Iran haben sich in der Straße von Hormus trotz einer vereinbarten Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Ende des Konflikts erneut gegenseitige Angriffe geliefert. Die US-Regierung betonte, dass ihre Maßnahmen zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet seien, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig setzte das US-Finanzministerium eine iranische Behörde, die für die Gebührenerhebung für die Durchfahrt der Straße von Hormus verantwortlich ist, auf seine Sanktionsliste.

Das Ministerium erklärte, der iranische Plan, eine Gebühr für das Passieren der Meerenge zu erheben, verstoße gegen internationales Recht. Die faktische Blockade der Straße von Hormuz belastet die Weltwirtschaft massiv und stellt für den Iran ein zentrales Druckmittel in den Verhandlungen dar. Trotz der jüngsten Preisreaktionen steuert Rohöl auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone in Melbourne, sagt, an den Märkten werde weiterhin mit einem Abkommen gerechnet.

Dort herrsche die optimistische Sichtweise, dass das Glas halb voll sei. Es bestehe jedoch weiterhin ein klares Risiko, dass die Parteien die Verhandlungen abbrechen könnten. Die Unsicherheit hält an, solange keine dauerhafte Lösung in Sicht ist





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