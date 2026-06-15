Olpreise nach US‑Iran‑Abkommen stark gesunken - Experten sehen dennoch langfristige Unsicherheiten

Das jüngste US‑Iran‑Abkommen ließ den Brent‑Preis auf 83 Dollar pro Barrel fallen, doch Analysten warnen vor anhaltenden Lieferkettenstörungen, geopolitischen Spannungen und einer langsamen Rückkehr zu normalen Marktbedingungen.

Die jüngste Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat am Montag zu einem deutlichen Rückgang des Ölpreis es geführt. Der Preis für das weltweit gehandelte Brent‑Öl mit Liefertermin im August fiel um fast fünf Prozent und erreichte 83 US‑Dollar pro Barrel, ein Niveau, das seit dem 10.

März nicht mehr erreicht worden war. Auch die US‑Referenz WTI zeigte eine ähnliche Talfahrt. Die Preisbewegungen lassen sich nicht ausschließlich auf das diplomatische Abkommen zurückführen; der chinesische Markt hat in den vergangenen Wochen ebenfalls für ein Stück Stabilität gesorgt. China, das als größter Nettoimporteur von Rohöl gilt, reduzierte seine tägliche Einkaufsmenge um rund vier Millionen Barrel, wodurch das Angebot auf dem Weltmarkt entlastet und der Preisdruck gemindert wurde.

Trotz des aktuellen Preisrückgangs warnen Analysten vor einer nachhaltigen Erholung der Märkte. Der Chef der internationalen Energieberatungsfirma JBC Vienna betont, dass in den kommenden drei Monaten mit wiederholten Lieferkettenstörungen zu rechnen sei, selbst wenn die Straße von Hormuz dauerhaft geöffnet bleibt. Die enge geopolitische Verflechtung zwischen dem Nahen Osten und den globalen Rohstoffströmen bedeutet, dass selbst kleinste Spannungen erhebliche Preisfluktuationen auslösen können.

Der israelische Widerstand gegen das Abkommen - insbesondere die Entscheidung, Truppen nicht aus dem Südlibanon abzuziehen - verschärft die Unsicherheit weiter. Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler weist darauf hin, dass die politischen Unwägbarkeiten nicht zu den erwarteten dramatischen Preisverfällen führen, sondern vielmehr ein Preisband zwischen 70 und 80 US‑Dollar pro Barrel wahrscheinlich macht. Langfristig wird die Rückkehr zu normalen Marktbedingungen Monate in Anspruch nehmen.

Experten betonen, dass das Vertrauen von Reedereien, Versicherern und Raffinerien erst wieder aufgebaut werden kann, wenn die Störungen in den Hafengebieten beseitigt und die ausgeliehenen Öllager wieder aufgefüllt sind. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat bereits im Mai angekündigt, täglich rund 14 Millionen Barrel aus strategischen Reserven freizugeben, doch selbst diese Maßnahme deckt nur einen Bruchteil des erwarteten Fehlangebots bis 2026, das nach Schätzungen der IEA bei etwa 3,9 Millionen Barrel pro Tag liegen wird.

Zusätzlich haben Marktteilnehmer alternative Lieferquellen und Routen erschlossen, um die Abhängigkeit von der Straße von Hormuz zu reduzieren. Dennoch bleibt die operative Realität komplex: Die Wiederherstellung reibungsloser Transportwege, die Minenräumung in Konfliktregionen und die Überlastung wichtiger Häfen verlangen Zeit und koordinierte Anstrengungen.

In Anbetracht dieser Faktoren gehen Fachleute davon aus, dass ein stabiler Preis von 70 bis 80 US‑Dollar pro Barrel erst in einem Zeitraum von sechs Monaten oder länger erreicht werden könnte, wobei die Inflation durch mögliche Nachkäufe Chinas erneut angetrieben werden könnte, falls die geopolitische Lage weiter entspannt wird





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