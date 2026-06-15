Ölpreise fallen nach Einigung zwischen USA und Iran

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran hat zu einer deutlichen Verringerung der Ölpreise geführt. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August ist um knapp fünf Prozent gefallen, während der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli um fast sechs Prozent gesunken ist.

Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen - und zwar auf den tiefsten Stand seit über 3 Monaten.

Ein Friedensabkommen mit dem Iran verkündet. Damit könnten die seit knapp vier Monaten andauernden Kampfhandlungen endlich ein Ende nehmen und zu einer Entspannung am weltweiten Energiemarkt führen. Erste Anzeichen dafür sind bereits sichtbar: Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar (71,76 Euro) je Barrel (159 Liter) nach.

Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab. Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormuz mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen gebracht, weshalb die Energiepreise weltweit anstiegen. Ein Fass Öl der Sorte Brent hatte zwischenzeitlich mehr als 120 Dollar gekostet.

Die Meerenge ist von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl und Flüssiggas aus den rohstoffreichen Staaten am Persischen Golf. Inzwischen hat sich auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu Wort gemeldet. In einer ersten Reaktion begrüßte er die Bekanntgabe der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran. Er rief alle Beteiligten dazu auf, die Vereinbarung rasch und vollständig umzusetzen.

Dazu zähle auch die dauerhafte Öffnung der Straße von Hormuz, um die Freiheit der Schifffahrt im Einklang mit dem Völkerrecht zu gewährleisten





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