Ölpreis erreicht Höchststand seit 2022 – Globale Energiekrise droht

Der Ölpreis steigt weiter an und erreicht ein neues Mehrjahreshoch. Experten warnen vor einer globalen Energiekrise aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und möglicher militärischer Aktionen.

Der anhaltende Anstieg der Ölpreis e setzt sich unvermindert fort und erreicht neue Höchststände. Am Donnerstag verzeichnete der Ölpreis zeitweise den höchsten Wert seit 2022, als der russische Angriffskrieg in der Ukraine bereits zu einer erheblichen Preissteigerung geführt hatte.

Als Hauptursachen für diese Entwicklung werden die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer längeren Blockade der Straße von Hormus sowie potenzielle neue militärische Aktionen der Vereinigten Staaten gegen den Iran genannt. Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), sieht seine Befürchtungen hinsichtlich einer globalen Energiekrise von historischem Ausmaß bestätigt. Er betonte, dass die Öl- und Gasmärkte sich in einer äußerst schwierigen Lage befinden. Ölpreise über 120 US-Dollar (entspricht etwa 103 Euro) stellen viele Länder vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen.

Konkret stieg der Preis für ein Barrel der Sorte Brent mit Lieferung im Juni am Donnerstag kurzzeitig auf über 126 US-Dollar, den höchsten Stand seit vier Jahren. Seit Beginn der Eskalation im Iran Ende Februar ist der Ölpreis der weltweiten Referenzsorte Brent um mehr als 70 Prozent gestiegen. Obwohl der Preis im Laufe des Tages zwischenzeitlich etwas zurückging, blieb er mit 114 US-Dollar weiterhin auf einem hohen Niveau.

Neben Öl und Gas sind auch andere wichtige Güter wie Düngemittel, die insbesondere für Entwicklungsländer von entscheidender Bedeutung sind, sowie petrochemische Produkte von Lieferengpässen betroffen. Birol warnte vor einer umfassenden energie- und wirtschaftspolitischen Herausforderung, vor der die Weltgemeinschaft steht. Die anhaltende Schließung der Straße von Hormus trägt maßgeblich zur Unsicherheit auf den Märkten bei. Eine baldige Wiedereröffnung erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Die Stimmung der Investoren wird zusätzlich durch Berichte über mögliche militärische Optionen der USA gegen den Iran getrübt. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Portals Axios plante US-Präsident Donald Trump am Donnerstag eine Besprechung mit dem für den Nahen Osten zuständigen US-Zentralkommando (Centcom), um neue militärische Strategien gegen den Iran zu erörtern. Centcom soll einen Plan für eine „kurze und schlagkräftige“ Angriffswelle auf iranische Infrastrukturziele ausgearbeitet haben.

Ziel der USA ist es, den Verhandlungsdruck auf Teheran zu erhöhen und möglicherweise die Kontrolle über einen Teil der Straße von Hormus zu erlangen. Bisher hat Trump einen iranischen Vorschlag abgelehnt, der eine vorläufige Lockerung der Seeblockade im Austausch für spätere Gespräche über ein Abkommen zum iranischen Atomprogramm vorsah. Auch Israels Verteidigungsminister Israel Katz deutete an, dass sein Land möglicherweise bald wieder militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreifen könnte. Diese geopolitischen Spannungen wirken sich spürbar auf die globalen Finanzmärkte aus.

Der japanische Nikkei-225 Index verlor 1,1 Prozent an Wert, und auch die chinesischen Börsen verzeichneten deutliche Verluste. Eine gewisse Entspannung an den Märkten setzte jedoch ein, nachdem der Ölpreis im Tagesverlauf etwas stabilisiert hatte. Der Dow-Jones-Index stieg um rund 1,5 Prozent, und auch der EuroStoxx50 schloss 1,1 Prozent höher. Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) versicherte auf einer Pressekonferenz, dass Österreich gut auf eine mögliche Erdölkrise vorbereitet sei.

Die Versorgungssicherheit sei durch die Pflichtnotstandsreserve gewährleistet. Laut Hattmannsdorfer kommen die Rohöllieferungen regelmäßig und „ganz normal“ an. Michael Niklas, der Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft (ELG), bestätigte diese Einschätzung. Es gebe derzeit keinen Versorgungsengpass.

Österreich sei beim Benzin sogar Nettoexporteur, so Hattmannsdorfer. Beim Diesel gebe es zwar Rückgänge, diese entsprächen jedoch gleichzeitig Rückgängen in der Nachfrage.

„Daher gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, dass wir ausreichend Diesel zur Verfügung haben werden“, erklärte der Minister. Die Situation wird jedoch weiterhin genau beobachtet, da die globale Entwicklung der Ölpreise und die geopolitische Lage weiterhin volatil sind. Die Regierung betont die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, um die Energieversorgung zu sichern und die Auswirkungen der Krise zu minimieren. Die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten soll langfristig reduziert werden, um die Energiesicherheit Österreichs zu erhöhen.

Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Energieeffizienz zu verbessern, um die Anfälligkeit für Preisschwankungen und geopolitische Risiken zu verringern





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ölpreis Energiekrise Iran Straße Von Hormus IEA Wirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Osteuropa wächst weiter stärker als die EurozoneDie Wirtschaft in Osteuropa bleibt trotz der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise widerstandsfähig. Das Wiener Institut für Internationale ...

Read more »

Ölpreis steigt drastisch nach neuen Drohungen Trumps gegen IranDer Ölpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen, nachdem US-Präsident Trump erneute Drohungen gegen den Iran ausgesprochen hat. Die Sorge um die Versorgungssicherheit treibt die Preise in die Höhe.

Read more »

Iran-Krieg: Preis für Ölsorte Brent steigt auf höchsten Wert seit vier JahrenDie Angst vor einem Ende der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran lässt den Ölpreis steigen. Die USA prüfen einem Bericht zufolge neue Angriffe auf den Iran.

Read more »

So teuer wie seit 2022 nicht - Öl-Schock! Brent-Preis explodiert wegen Iran-KriseÖlpreise steigen wegen Iran-Krise stark: Brent erreicht Rekordwert, teuer wie seit 2022 nicht. Keine Entspannung am Weltmarkt in Sicht.

Read more »

Ölpreis springt auf höchsten Stand seit Jahren – was Autofahrer ärgert, ist eine Chance für AnlegerDie Notierungen für Rohöl sind auf dem höchsten Stand seit 2022. Doch das muss nicht nur Kosten verursachen, sondern bietet auch Chancen. Anleger müssen jedoch einige Aspekte beachten.

Read more »

April-Inflation auf 3,3 Prozent leicht gestiegenWIEN. Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen.

Read more »