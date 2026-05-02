Olivia Rodrigo kündigt Welttournee 'The Unraveled Tour' an – Österreich bleibt außen vor

Die US-Sängerin Olivia Rodrigo geht ab September 2026 mit ihrer 'The Unraveled Tour' auf Welttournee. Österreichische Fans können sie in München erleben. Der Vorverkauf startet am 5. Mai.

Die amerikanische Pop-Sängerin Olivia Rodrigo hat eine umfangreiche Welttournee angekündigt, die ihre Fans in vielen Teilen der Welt begeistern wird. Die ' The Unraveled Tour ' umfasst insgesamt 65 Konzert e, die sowohl in Nordamerika als auch in Europa stattfinden werden.

Für österreichische Fans gibt es jedoch eine kleine Einschränkung: Direkte Konzerte in Österreich sind nicht geplant. Trotzdem besteht die Möglichkeit, Rodrigo live zu erleben, da sie im Frühjahr 2027 zwei Auftritte in der Olympiahalle in München geben wird. Diese Konzerte am 1. und 2. April 2027 bieten österreichischen Fans eine relativ kurze Reiseoption, um die Künstlerin live zu sehen.

Die Tournee steht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', das am 12. Juni 2026 erscheinen wird. Der Tourstart ist für den 25. September in Hartford, Connecticut, angesetzt.

Die Europatour wird Rodrigo unter anderem nach Stockholm, Amsterdam, Paris, Mailand und Barcelona führen. Die Auswahl an europäischen Städten zeigt, dass Rodrigo ein breites Publikum ansprechen möchte und ihre Musik international erfolgreich ist. Die Konzerte in München sind besonders hervorzuheben, da sie die einzige Möglichkeit für österreichische Fans darstellen, die Tournee in unmittelbarer Nähe zu erleben. Die Vorfreude auf die Konzerte ist groß, und die Tickets werden voraussichtlich schnell vergriffen sein.

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt bereits am 5. Mai. Fans haben die Möglichkeit, sich für den Vorverkauf zu registrieren, indem sie das neue Album vorbestellen oder sich online anmelden. Der reguläre Ticketverkauf startet am 7.

Mai um 12 Uhr Ortszeit. Ein besonderes Highlight ist die erneute Einführung der sogenannten 'Silver Star Tickets'. Diese Tickets sind zu einem besonders erschwinglichen Preis von rund 20 Dollar plus Gebühren erhältlich und sollen auch Fans mit begrenztem Budget den Zugang zu den Konzerten ermöglichen. Als Support-Acts werden bekannte Bands und Künstler wie Wolf Alice, Devon Again, Grace Ives, The Last Dinner Party und Die Spitz auftreten, was die Konzerte zu einem abwechslungsreichen Musikerlebnis macht.

Darüber hinaus engagiert sich Olivia Rodrigo sozial, indem ein Teil der Einnahmen aus der Tournee an ihren 'Fund 4 Good' gespendet wird, der Bildung und Gleichberechtigung fördert. Diese Initiative zeigt, dass Rodrigo nicht nur eine talentierte Musikerin, sondern auch eine sozial verantwortungsbewusste Künstlerin ist. Die Kombination aus mitreißender Musik, spannenden Support-Acts und sozialem Engagement macht die 'The Unraveled Tour' zu einem besonderen Ereignis für Musikliebhaber weltweit





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