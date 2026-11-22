Der Musikschaffende Oliver Welter veröffentlicht sein neues Album auf Kärntnerisch. Er erklärt die politischen und persönlichen Hintergründe seiner sprachlichen Rückkehr und kritisiert die Musikindustrie.

Der Musiker Oliver Welter wendet sich in seinem neuen Album "Dås wird nix mehr" bewusst an sein Heimatland Kärntten und singt dabei erstmals vollständig auf Kärntnerisch. Diese Entscheidung markiert eine klare Abgrenzung von der aktuellen deutschsprachigen Musiklandschaft und betont die kulturelle Identität des Künstlers. Welter sieht in der Muttersprache ein wichtiges Mittel, um sich gegen politische Vereinnahmungen zur Wehr zu setzen und eine offene Definition von Heimat zu etablieren.

Die Entstehung des kärntnerischen Albums

Die Idee für die Rückkehr in die Muttersprache stammt nicht von Oliver Welter selbst, sondern wurde vor genau zwei Jahren von seinem engen Freund Ernst Molden angeregt. Molden erklärte Welter bei einem Treffen, dass er seit den klassisch tradierten Kärntnerliedern keine moderne Musik in Dialekt mehr kenne. Welter bezeichnete diese Initiative anfangs als eine Art Auftrag, den er zunächst ein Jahr lang ignorierte, bis er im Jänner und Februar des aktuellen Jahres begann, die Songs zu verfassen. Der Schreibprozess wurde von Welter als lustvoll und hedonistisch beschrieben, da er auf seinem vertrauten Idiom, seinem Slang und seiner typischen Färbung aufbauen konnte.

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Politische Botschaften und Heimatbegriff

Ein Teil der neuen Songs, insbesondere der Titel "Dås Lånd", hat eine dezidiert politische Ausrichtung. Welter lehnt die Vorstellung ab, dass die Heimat ausschließliche im rechten politischen Spektrum verwurzelt sei. Stattdessen definiert er Heimat als einen Zustand des Wohlbefindens und des Findens eines passenden gesellschaftlichen Umfelds. Er äußert Sorge über die aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklung in Österreich, die ihm fremd und beunruhigend erscheint. Seine Botschaft an die Zuhörer lautet, dass passives Zuschauen Mittäterschaft bedeute und es daher notwendig sei, aktiv gegen das zu kämpfen, was er als drohendes Unheil bezeichnet.

Kritik an toxischer Männlichkeit und Selbstreflexion

Neben der politischen Dimension reflektiert Welter auch persönliche Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit, die er insbesondere aus der Theaterbranche kennt. Er kritisiert sowohl offen hasserfüllte als auch zimperliche Männer, die im Zivilen keine Courage zeigen. Parallel dazu äußert er Kritik an gesellschaftlichen Konventionen wie dem gemeinsamen Kochen oder Brunchen, die er als belastend empfindet. Welter gibt zu, dass er sich in der Vergangenheit als despotisch verhalten haben könnte, betont jedoch, dass er an seiner Persönlichkeit gearbeitet habe. Er beschreibt sich selbst nun als einen guten Leader, der gelernt hat, konstruktiver mit seinen Mitmenschen umzugehen.

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Höhepunkt und Niedergang von Naked Lunch

Welters Musikkarriere war eng mit der Band Naked Lunch verbunden, die er 1990 gründete. In der Zeit, in der Herwig Zamernik alias Fuzzman Mitglied der Band war, erlebten sie eine intensive Phase auf Augenhöhe. Die Gruppe stieg von einem kleinen Proberaum in Klagenfurt schnell zu internationaler Bekanntheit auf, sodass sie vier Jahre nach Gründung auf dem Times Square in New York in luxuriösen Hotels weilten. Diese rasante Entwicklung überforderte die Band jedoch, was sich negativ auf ihre Musik auswirkte und letztlich zum Zerfall beitrug.

Erinnerungen an die New Yorker Musikszene

Ein besonders prägendes Erlebnis in New York war für Welter eine Episode, in der er vor einem wichtigen Konzert an hohem Fieber litt. Sein Betreuer von der Plattenfirma beschaffte keinen Arzt, sondern reichte ihm stattdessen weißes Pulver und behauptete, dies sei der Doktor für die nächsten Jahre. Diese Erfahrung verdeutlichte Welter die düstere und dämonische Seite der Musikindustrie, die er nicht schätzte. Trotz dieser negativen Erlebnisse bleibt die Kritik an der schnellen, unkontrollierten Kommerzialisierung ein zentraler Punkt in seiner retrospektiven Bewertung dieser Ära.

Konkrete Termine für Live-Auftritte

Oliver Welter, geboren im Jahr 1967 in Klagenfurt, wird sein neues Album "Dås wird nix mehr" am 17. Dezember gemeinsam mit Ernst Molden im Wiener Stadtsaal live präsentieren. Darüber hinaus finden weiterhin regelmäßige Konzerte der Band Naked Lunch statt, darunter ein Auftritt am 26. November im Chelsea. Mit seinem achten Album "Lights and a Slight Taste of Death" im Jahr 2025 hat Welter gezeigt, dass er trotz der Vergangenheit weiter musikalisch aktiv ist. Auch sein Sohn Oskar Haag macht Musik, was eine weitere generationenübergreifende Verbindung in der Szene darstellt.