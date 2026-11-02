Oliver Vitouch wird neuer Rektor der mdw Wien ab 2027

Oliver Vitouch ist ab Oktober 2027 neuer Rektor der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Der Psychologe folgt auf Ulrike Sych.

Oliver Vitouch wird zum 1. Oktober 2027 der neue Rektor der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien werden. Der 55-Jährige löst damit Ulrike Sych ab, die das Amt seit 2015 innehatte. Die Wahl wurde am Sonntag vom Universitätsrat einstimmig beschlossen.

Einstimmige Wahl durch den Universitätsrat

Der Universitätsrat teilte am Montag mit, dass Vitouch aus einem Dreiervorschlag ausgewählt wurde. Er gilt als äußerst qualifiziert für die Leitung der Institution. Angelika Möser, die Vorsitzende des Gremiums, lobte die Entscheidung. Sie betonte, dass Vitouch eine außergewöhnlich geeignete Persönlichkeit sei. Seine Erfahrung im österreichischen Universitätssystem stehe außer Zweifel.

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Möser fügte hinzu, dass Vitouch mit seinen Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung überzeugt habe. Besonders sein hervorragendes Kunst- und Musikverständnis wurde hervorgehoben. Vitouch zeigte sich über die Wahl erfreut. Er nannte es ein großes Privileg, die Leitung der famosen Institution zu übernehmen. Er vertraut darauf, dass Sych und ihr Team ein erstklassig geführtes Haus übergeben.

Ausgezeichneter Hintergrund in Wissenschaft und Musik

Vitouch ist am 4. April 1971 als Sohn von Peter Vitouch und Elisabeth Vitouch geboren. Sein Vater ist ein bekannter Wiener Medienpsychologe. Seine Mutter ist SPÖ-Politikerin und Moderatorin der Sendung Am, dam, des. Obwohl er als Psychologieprofessor bekannt ist, hat er ein musikalisches Fundament. Er studierte Klarinette und Klavier am Konservatorium der Stadt Wien.

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Früh beschäftigte er sich mit Musikpsychologie. An der Universität Wien habilitierte er in diesem Fachgebiet. Diese einzigartige Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und künstlerischem Verständnis macht ihn zum idealen Kandidaten. Er war von 2006 bis 2012 Senatsvorsitzender der Universität Klagenfurt. Von 2012 bis 2024 leitete er diese Universität als Rektor.

Großes Amt an einer internationalen Spitzenuniversität

Künftig wird Vitouch die mdw mit ihren rund 3000 Studierenden führen. Die Hochschule hat Studierende aus 72 verschiedenen Ländern. Sie bietet 147 unterschiedliche Studienrichtungen an. Diese umfassen die Bereiche Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik. Zu den bekannten Einrichtungen der mdw zählen das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.

Vitouch gehört zudem dem Board of Trustees des ISTA in Klosterneuburg an. Er ist auch Mitglied im Präsidium der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. Seine berufliche Laufbahn zeigt eine tiefe Verbundenheit mit der Wissenschaft. Gleichzeitig bleibt sein musikalisches Engagement ein zentraler Bestandteil seiner Identität. Er sieht die mdw als eine Spitzenuniversität von Weltrang.

Zukunftsplanungen und Übergabe der Geschäfte

Die offizielle Übergabe der Geschäfte findet im Herbst 2027 statt. Bis dahin wird Ulrike Sych die Universität weiter leiten. Vitouch plant, seine Erfahrungen aus der Universität Klagenfurt einzubringen. Er möchte die Entwicklung der mdw maßgeblich gestalten. Seine Visionen wurden beim Universitätsrat positiv aufgenommen.

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Die mdw ist eine der wichtigsten Institutionen für Kunst und Musik in Österreich. Die Leitung durch einen Experten mit psychologischem und musikalischem Hintergrund ist ein Novum. Vitouch verspricht, die Qualität und internationale Ausrichtung der Hochschule zu stärken. Die Wahl gilt als historisch bedeutend für die Universität. Sie verbindet traditionelle Kunstwerte mit moderner Wissenschaft.