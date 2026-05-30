Oliver Strunz bittet TikTok-Community nach Autoaufbruch um Hilfe

Der Rapid-Stürmer Oliver Strunz wurde Opfer eines Autoaufbruchs in Wien. Nachdem nur das MacBook und iPad gefunden wurden, sucht er mit einem emotionalen Video auf TikTok nach den gestohlenen Chanel-Schuhen und bietet dem Dieb Straffreiheit bei Rückgabe an.

Beim österreich ischen Fußballspieler Oliver Strunz von SK Rapid Wien kam es am 29. Mai zu einem dramatischen Vorfall. Im zweiten Wiener Gemeindebezirk, der Leopoldstadt, wurde in sein Fahrzeug eingebrochen, während er mit Begleitung in einem Restaurant zu Abend aß.

Der Täter entwendete Gegenstände mit einem Gesamtwert von schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Euro. Besonders wertvoll sind ein MacBook, ein iPad, Chanel-Schuhe und ein Cartier-Armband. Schnell konnte das MacBook und das iPad über die "Wo ist?

"-Funktion von Apple geortet und später auch sichergestellt werden. Die Chanel-Schuhe bleiben jedoch weiterhin vermisst. Strunz, der eine Kamera im Auto installiert hatte, sah in den Aufnahmen einen männlichen Einzeltäter. Der Täter klebte sich offenbar, um Spuren zu vermeiden, während er die Scheibe einschlug und die Beute machte.

In seiner Verzweiflung wandte sich der Stürmer auf TikTok an seine Community. In einem emotionalen Video, das schnell viral ging, appellierte er mit den Worten "TikTok, wir brauchen eure Hilfe!

". Er zeigteaufnahmen von den leeren Ablagen im Auto und beschrieb den Diebstahl im Detail. Seine Bitte: Wenn jemand die gestohlenen Chanel-Schuhe auf einer Verkaufsplattform wie eBay Kleinanzeigen oder anderen Second-Hand-Kanälen entdeckt, möge er sich umgehend melden. Interessanterweise machte Strunz dem Dieb im Video auch ein Angebot: Falls er die Sachen, insbesondere die Schuhe, unversehrt zurückgibt, werde ihm "nichts passieren".

Diese außergewöhnliche Geste zeigt sowohl die Frustration als auch den Wunsch nach einer friedlichen Lösung. Die Wiener Polizei wurde eingeschaltet und ermittelt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit von Fahrzeugen selbst in belebten Bezirken Wiens und die Möglichkeiten von sozialen Medien bei der Aufklärung von Straftaten. Die Community reagierte mit großer Anteilnahme und vielen Hinweisen.

Strunz nutzt seine Reichweite, um auf den Diebstahl aufmerksam zu machen und hofft so, die kostbaren Schuhe zurückzubekommen. Es bleibt abzuwarten, ob das Angebot des Spielers angenommen wird oder die Polizei den Täter auf andere Weise identifizieren kann. Solche Vorfälle erinnern daran, auch bei kurzfristigen Parkvorgängen wachsam zu sein und keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zu lassen. Der Vorfall hat über die österreichischen Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt, nicht zuletzt wegen der kreativen Nutzung von TikTok als Hilferuf





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