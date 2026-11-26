Oliver Pocher nutzt einen provokanten Rabattcode namens Cousine für sein Abo, um nach dem Konflikt mit Menowin Fröhlich erneut zu provozieren. Menowin reflektiert sein impulsives Verhalten kritisch.

Oliver Pocher setzt seine mediale Auseinandersetzung mit dem DSDS-Star Menowin Fröhlich fort und wendet dabei eine strategische und provokante Marketing-Strategie an. Auf seiner eigenen Plattform namens Pocher Club wurde die umstrittene Episode des Formats Patchwork Boys bereits früher als ursprünglich geplant veröffentlicht. Diese beschleunigte Veröffentlichung dient nicht nur der schnellen Verfügbarkeit, sondern fungiert gleichzeitig als direkter Auslöser für eine neu gestartete Werbeaktion, die bewusst auf den Konflikt anspielt.

Provokanter Rabattcode und Kostenersparnis

Der Fokus der aktuellen Kampagne liegt auf einem spezifischen Rabattcode mit der Bezeichnung Cousine, der potenziellen Abonnenten einen erheblichen Preisnachlass gewährt. Durch die Eingabe dieses Codes sinkt der Preis für ein Monatsabo von ursprünglich sechs Euro und neunzig Cent auf lediglich zweieinhalb Euro und neunzig Cent. Diese Preissenkung ist strategisch so angelegt, dass Nutzer die kontroverse Episode konsumieren und das Abo im Anschluss umgehend wieder kündigen können, um dabei beträchtliche finanzielle Mittel zu sparen. Der Name des Codes ist dabei keinesfalls zufällig gewählt, sondern spielt direkt und unmissverständlich auf den Auslöser des heftigen Zerwürfnisses zwischen den beiden Comedians an.

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Hintergrund des Streits und vulgäre Ausdrücke

Die Quelle der aktuellen Spannungen liegt in einer früheren Aufnahme von Patchwork Boys, bei der es zwischen Oliver Pocher und Menowin Fröhlich zu einem heftigen Zerwürfnis kam. Der Konflikt eskalierte, als Pocher einen Witz über die frühere Beziehung von Menowin Fröhlich zu seiner Cousine machte und diesen mit der vulgären Aussage Vielleicht b*** ich auch noch einmal meine Cousine unterstrich. Dieser Nachsatz reagierte Menowin Fröhlich, der als neunstfacher Vater öffentlich repräsentiert, als tief beleidigend und bezeichnete die Aussage des Comedians explizit als F*tzen-Move. Er betonte daraufhin, dass er den Ort betreten habe, um ein normales Gespräch zu führen, was auf eine grundlegende Diskrepanz in der erwarteten Kommunikationskultur hindeutete.

Publikumsreaktionen und Geldrückforderungen

Nicht nur die Beteiligten selbst reagierten emotional auf die Szene, sondern auch das anwesende Publikum und externe Beobachter. In einem Videoauszug ist deutlich zu hören, wie Menowin Fröhlich kommentierte, dass er gerne zuschauen könne, wenn Pocher seine Cousine belästige. Die Reaktion der Öffentlichkeit ging jedoch weit über verbalen Unmut hinaus. Laut Informationen von RTL.de gingen mehrere Eltern direkt an den Veranstalter heran und forderten eine Rückerstattung ihres Geldes zurück, da sie die dort gezeigten vulgären Ausdrücke als unangemessen und kinderschutzrelevant einstuften. Diese Forderungen unterstreichen die gesellschaftliche Sensibilität im Umgang mit solcherart kontroversen Inhalten in öffentlichkeitswirksamen Formaten.

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Menowin Fröhlihs Selbstreflexion und Reue

Inzwischen hat Menowin Fröhlich selbstkritisch auf den Vorfall und sein eigenes Verhalten reagiert, wobei der 39-Jährige eine differenziertere Perspektive einnimmt. Mit einem zeitlichen Abstand von zwei Tagen blickt er auf die Situation reflektierter zurück und räumt ein, dass in dem ursprünglichen Moment viele Emotionen im Spiel waren und er impulsiv reagiert hat. Besonders bedauert er die eigene Wortwahl, da er der Überzeugung ist, dass man seine Familie verteidigen und klare Grenzen setzen kann, ohne dabei selbst die Kontrolle über die eigenen Worte zu verlieren. Diese Einschätzung zeigt einen Wandel von der initialen Wut hin zu einer bewussteren Kommunikation.

Weiterer Verlauf und offene Fragen

Die Frage bleibt nun offen, ob Menowin Fröhlich bei Pochers jüngster, bewusster Provokation mit dem Rabattcode die Nerven behalten wird. Oliver Pocher hat durch die frühere Veröffentlichung und die gezielte Namensgebung des Rabattcodes klar gemacht, dass er keine Gelegenheit auslassen wird, um den Konflikt weiter aufrechtzuerhalten. Die Kombination aus finanzieller Anreize und inhaltlicher Provokation stellt eine neue Ebene im medialen Streit dar, die sowohl die Fans als auch die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen stellt. Es bleibt abzuwarten, wie die Parteien auf diese eskalierende Strategie reagieren und ob die Kontroverse noch weitere Wellen schlagen wird.