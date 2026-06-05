Oliver Pocher lässt sich über Ex-Schwangerschaft nicht ausreden

Oliver Pocher äußert sich erneut zu den Baby-News und lässt dabei ordentlich Dampf ab. Er lehnt die Schwangerschaft seiner Ex-Schwangerschaft ab und macht einen krassen Vergleich.

Oliver Pocher kommt nicht über die Schwangerschaft seiner Ex Amira Aly hinweg. Im Podcast zog der Comedian nun einen krassen Vergleich . Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly (33) sorgt weiterhin für Aufregung bei ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48).

Der Comedian äußerte sich erneut zu den Baby-News – und ließ dabei ordentlich Dampf ab. Seit etwa drei Wochen ist bekannt, dass die österreichische Moderatorin zusammen mit ihrem Freund Christian Dueren (35) ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Doch Pocher will davon nichts wissen.

"Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich es ja nur aus der Zeitung weiß. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht", sagte der 48-Jährige im Podcast"Patchwork Boys", wie tag24.de berichtet. Dann folgte ein ungewöhnlicher Vergleich: "Ich bin der Iran mit der Atombombe.

Und die Urananreicherung ist wirklich schon fast durch. Es ist mir so unfassbar scheißegal (... ) wie das Amira findet.

" Im Klartext: Der Ex-Mann möchte von seiner Verflossenen persönlich hören, dass sie schwanger ist. Bisherlich unmittelbar nach Bekanntwerden der Baby-News hatte Pocher Frust geschoben, weil die Österreicherin ihm die Neuigkeit trotz mehrfacher Kontakts nicht selbst erzählt habe. Die werdende Mutter scheint das alles wenig zu kümmern. Sie machte zuletzt samt Babykugel Urlaub in Salzburg, um fernab der Attacken die Seele baumeln zu lassen.

Laut Amira wollen sogar ihre beiden Söhne künftig in Österreich leben.

"Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause. Die haben gesagt, sie wollen für immer hier leben", erzählte sie. Für den gekränkten Ex-Mann wohl der nächste Dorn im Auge





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