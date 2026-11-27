Ex-Boss Oliver Kahn bemängelt öffentliche Konflikte beim FC Bayern München und fordert einen einheitlichen Umgang mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich.

Die anhaltenden öffentlichen Auseinandersetzungen um die Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern München haben mit scharfer Kritik von außen neue Dynamik erhalten. Oliver Kahn, der ehemalige Vorstandschef und Legende des deutschen Rekordmeisters, hat sich nun direkt in die Debatte eingeschaltet und das Vorgehen der aktuellen Vereinsführung sowie von Vereinsgröße Uli Hoeneß scharf kritisiert. In der Fernsehsendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" des Senders Sky äußerte sich der 57-Jährige klar und deutlich zu den vergangenen Enthüllungen und den daraus resultierenden Spannungen innerhalb der Münchner Strukturen.

Kahn bemängelt öffentliche Schwächung

Oliver Kahn kritisierte in seiner sendungsfähigen Aussage, dass durch die öffentlichen Äußerungen der beiden Granden Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge letztlich nichts Positives erreicht worden sei. Stattdessen habe man den Star-Offensivspieler Jamal Musiala geschwächt und in seinem Ansehen beschädigt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler betonte, dass solche öffentlichen Attacken nicht nur den Spieler selbst, sondern auch die gesamte Mannschaft ein Stück weit verunsichert hätten. Für Kahn ist es unverständlich, warum derartige Konflikte an die Öffentlichkeit getragen werden, anstatt sie intern zu lösen.

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Neben der direkten Beeinträchtigung des Spielers sieht Kahn auch ein mögliches taktisches Manöver im Hintergrund der öffentlichen Diskussionsführung. Der Ex-Boss vermutet, dass der Druck, der erzeugt werden sollte, eigentlich an die Berater von Jamal Musiala gerichtet sein sollte. Aus seiner Perspektive ist es jedoch falsch, diesen Druck öffentlich auszuleben, da dies die Beziehung zwischen Spieler und Verein nachhaltig schädigt. Die Strategie, die derzeit verfolgt wird, wertet Kahn als kontraproduktiv für die Interessen des FC Bayern München.

Kritik an Gehaltsverzicht und Unterstützung für Kimmich

Ebenso wenig Verständnis zeigte Oliver Kahn für die Diskussionen über einen möglichen Gehaltsverzicht von Musiala, der aktuell unter einer neurologischen Erkrankung leidet. Kahn stellt die rhetorische Frage, ob ein Spieler angesichts seiner eigenen gesundheitlichen Belastungen den Preis dafür noch selbst tragen und ihn zusätzlich aus Anstandsgründen bezahlen soll. Er argumentiert, dass sich ein Verein bei einer Vertragsverlängerung bewusst der Risiken bewusst sein müsse und nicht erwarten könne, dass der Spieler die finanziellen Lasten allein trägt. Diese Haltung steht im starken Kontrast zu den öffentlichen Äußerungen anderer Vereinsvertreter.

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Im Gegensatz zur Kritik an der Vereinsführung und den Granden gab Kahn dem aktuellen Kapitän der Mannschaft, Joshua Kimmich, große Anerkennung. Kimmich hatte sich nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille sehr deutlich und kritisch zum Umgang des FC Bayern mit Musiala geäußert. Kahn wertete diese öffentliche Rückendeckung des 23-jährigen Offensivstars als wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt im Team. Der Ex-Torwart lobte, dass Joshua Kimmich schon immer ein Typ gewesen sei, der Klartext redet und nicht vor schwierigen Themen zurückweicht.

Erwartung an Führungsspieler und Mannschaft

Dass sich Joshua Kimmich demonstrativ an die Seite seines Mitspielers gestellt hat, überrascht Oliver Kahn keineswegs. Im Gegenteil: Der ehemalige Vorstandschef erwartet genau dieses Verhalten von einem Kapitän und Führungsspieler. Er betonte, dass es die Aufgabe des Kapitäns sei, sich vor den Spieler zu stellen, um der gesamten Mannschaft zu signalisieren, dass man ein Bollwerk bilden muss. In Zeiten von Schwierigkeiten darf sich das Team nicht auseinanderbringen lassen, sondern muss geschlossen auftreten.

Diese klare Positionierung von Kahn unterstreicht die Notwendigkeit von Einheit im FC Bayern München. Während die öffentlichen Debatten um Musiala für Verunsorgung sorgen, fordert der Ex-Boss dazu auf, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Zusammenhalt der Mannschaft. Die Unterstützung durch Joshua Kimmich wird als positiver Faktor gewertet, der der Zerbrechlichkeit entgegenwirkt, die durch die eskalierenden Medienberichte entstanden ist. Die Zukunft des Vereins hängt dabei stark davon ab, wie man mit solchen internen Konflikten künftig umgeht.