Oliver Glasners Trainerkarriere: Zwischen Topklubs und Scheichklubs

Der Erfolgscoach Oliver Glasner verlässt Crystal Palace und hat nun interessante Optionen bei namhaften Vereinen, darunter ein Scheichklub und eine Red-Bull-Filiale, nachdem Türen bei Topklubs sich geschlossen haben.

Für den Erfolgscoach Oliver Glasner beginnt nach seinem Abschied von Crystal Palace ein neues, richtungsweisendes Kapitel seiner Trainerkarriere . Nachdem er zunächst mit verschiedenen Topklubs in Verbindung gebracht wurde und die Optionen begrenzt schienen, eröffnen sich nun überraschend Türen bei einem Scheichklub und einer Red-Bull-Filiale. Der internationale Trainermarkt gleicht einem turbulenten Transfermarkt, und Oliver Glasner gehört aktuell zu den heißesten Aktien.

Es sah zwischenzeitlich so aus, als hätte sich der Österreicher mit seinen Forderungen oder Erwartungen verpokert, doch sein Name taucht nun wieder bei namhaften Vereinen auf. Offiziell ist bislang nur sein bevorstehender Abgang vom Premier-League-Klub Crystal Palace im Sommer, der sogar noch mit einem Titelgewinn in der Conference League gekrönt werden könnte. Was für Oliver Glasner spricht, ist seine beeindruckende Performance bei Crystal Palace. Er hat bewiesen, dass er der besten Fußballliga der Welt mehr als gewachsen ist. Mit dem Außenseiter aus dem Süden Londons gelang ihm im Vorjahr sensationell der Gewinn des FA Cups gegen Manchester City und des Community Shields gegen Liverpool. Diese Erfolge markierten die erfolgreichste Phase in der über 120-jährigen Geschichte des Vereins. Darüber hinaus steht nach dem klaren 3:0-Hinspielsieg gegen die Fiorentina der Einzug ins Halbfinale der Conference League bevor, was als weiterer Beweis für seine europäischen Erfolge neben dem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 gewertet werden kann. Crystal Palace zeigte zuletzt wieder jene Stärken, die Glasner dem Team verliehen hatte: eine gelungene Mischung aus individueller Klasse und einer gefestigten Teamstruktur. Nachdem er Anfang des Jahres seinen Abschied angekündigt hatte, erlebte das Team einen sportlichen Abfall. Die anfängliche Verbindung zu Manchester United zerschlug sich ebenso wie die Chance auf den prestigeträchtigen Trainerposten im Old Trafford, zumal Interimscoach Michael Carrick das Team wieder stabilisierte. Auch die Spekulationen um ein Engagement bei Tottenham Hotspur, das nach wie vor Trainerwechsel erlebt und nun auf Roberto De Zerbi setzt, haben sich erledigt. Es bleibt fraglich, ob Glasner, der vor allem mit Außenseitern große Erfolge feierte, seinen Stil auf Spitzenklubs übertragen kann, die einen hohen Ballbesitz und offensives Spektakel erwarten. Dennoch gibt es weiterhin interessante Optionen. Beim kriselnden FC Liverpool wird Xabi Alonso als Topfavorit gehandelt, und es ist fraglich, ob Glasner dem spezifischen Anforderungsprofil in Anfield entsprechen würde. Wahrscheinlicher erscheint ein Engagement beim strauchelnden FC Chelsea, wo Trainer Liam Rosenior, der erst Anfang des Jahres antrat, bereits unter Druck steht. Neben Glasner werden hier auch Cesc Fàbregas von Como und Filipe Luís von Flamengo als Kandidaten gehandelt. Deutsche Medien berichten zudem von Interesse aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen soll Glasner ganz oben auf seiner Wunschliste haben, da der deutsche Meister von 2024 unter Trainer Kasper Hjulmand Gefahr läuft, die Champions League zu verpassen. Obwohl Gerüchte über eine Tätigkeit als Teamchef (Niederlande?) kursieren, ist davon auszugehen, dass Glasner vor allem in der englischen Premier League bleiben möchte. Neben Außenseiterchancen bei Chelsea sind noch zwei weitere Stationen denkbar: Newcastle United und Leeds United. Newcastle, seit 2021 im Besitz des saudischen Staatsfonds, hat trotz enormer Investitionen auf dem Spielermarkt den Fokus auf Infrastruktur und nachhaltigen Aufbau gelegt. Trainer Eddie Howe führte das Team zwar prompt in die Champions League, doch zuletzt stockte die Entwicklung, und eine deutliche Niederlage gegen Barcelona hat den Trainerstuhl ins Wanken gebracht. Glasner wäre mit seinem bevorzugten Spielsystem ein logischer Nachfolgekandidat bei diesem neureichen Scheichklub. Für Leeds United spricht Glasners Vergangenheit bei Red Bull. Der Aufsteiger in die Premier League gehört zum Fußballimperium von Red Bull, wobei die Salzburger seit zwei Jahren Minderheitseigentümer sind. Glasner war als Co-Trainer in Salzburg unter Roger Schmidt tätig, und auch der ehemalige Salzburg-Trainer Jesse Marsch fand einst seinen Weg zur englischen Red-Bull-Filiale





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