Oliver Glasner vor Wechsel zu AC Milan: Vertragsdetails und strategische Planung

Der österreichische Trainer Oliver Glasner steht kurz vor einer Verpflichtung bei AC Mailand. Der Club wartet mit der offiziellen Verkündung, bis die Position des Technischen Direktors mit Ralf Rangnick besetzt ist. Der Vertrag soll bis 2028 laufen. AC Milan hat bereits den Sommerfahrplan mit einer Tour nach Asien fixiert.

Wann wird der weiße Rauch über Mailand aufsteigen? Seit Tagen mehren sich die konkreten Anhaltspunkte, dass Oliver Glasner beim traditionsreichen italienischen Fußballclub AC Milan die Nachfolge von Massimiliano Allegri antreten wird.

Der österreichische Trainer hat die Verantwortlichen des 19-fachen italienischen Meisters in mehreren intensiven Gesprächen von seiner sportlichen und taktischen Vision überzeugt und gilt als absoluter Top- und Wunschkandidat des Eigentümers Gerry Cardinale. Sogar detaillierte Informationen zum möglichen Vertragsdurchbruch sickerten bereits durch. Medienberichten zufolge soll Glasner einen Kontrakt bis ins Jahr 2028 unterschreiben, mit einer automatischen Verlängerungsoption für eine weitere Spielzeit. Sein jährliches Fixum soll zwischen drei und vier Millionen Euro liegen.

Interessant ist dabei der Vergleich: Laut "Gazzetta dello Sport" gleicht das Arbeitspapier in seiner Struktur weitgehend jenem, das sein Vorgänger Allegri unterzeichnet hatte, wenngleich Allegri mit fünf Millionen Euro pro Jahr deutlich mehr verdiente. Der principale Grund für die offizielle Verkündung liegt im internen Fahrplan des Clubs. Eigentümer Gerry Cardinale möchte nach Angaben mehriter Quellen zunächst einen Technischen Direktor präsentieren, bevor der neue Trainer offiziell vorgestellt wird.

Als heißer Kandidat für diese Schlüsselposition wird Ralf Rangnick gehandelt, der derzeit noch Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ist. Rangnick hat seinen Vertrag beim ÖFB noch nicht verlängert und wartet mit einer endgültigen Entscheidung über seine Zukunft bis nach der Europameisterschaft. Diese Koppelung der Personalien bedeutet, dass die offizielle Bekanntgabe von Glasner als Cheftrainer solange aufgeschoben wird, bis die Rangnick-Frage geklärt ist. Unabhängig von der noch nicht-finalisierten Trainerfrage hat AC Milan den sportlichen Fahrplan für die kommende Saison bereits festgezurrt.

Der Trainingsstart ist für Mitte Juli terminiert, wobei die Vorbereitungsphase durch eine hochkarätige Sommer-Tour nach Australien und Indonesien gekrönt werden soll. Diese dient nicht nur der sportlichen Abstimmung, sondern auch der Vermarktung der Marke AC Milan in aufstrebenden Märkten. Der Start in die Serie-A-Saison 2024/25 ist für das Wochenende des 22. und 23. August angesetzt, wobei Milan zum Auftakt auswärts auf den FC Turin trifft.

Bereits eine Woche später steht das erste Heimspiel in der San Siro auf dem Programm, gegen den Aufsteiger Venezia. Die Mannschaft steht also vor einer intensiven und global präsenten Saisonvorbereitung, während die finale Entscheidung über die sportliche Führung noch aussteht





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