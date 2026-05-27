Oliver Glasner vor dem Conference-League-Finale: Happy End für Crystal Palace?

Oliver Glasner steht mit Crystal Palace im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano. Der österreichische Trainer will seine zweijährige Amtszeit mit dem ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte krönen.

Oliver Glasner steht mit Crystal Palace im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano . Der oberösterreichische Erfolgstrainer will seine zweijährige Amtszeit mit einem weiteren Titel krönen.

Nach dem Gewinn des FA-Cups vor einem Jahr soll nun der erste internationale Pokal in der Vereinsgeschichte folgen. Das Endspiel findet am Mittwoch um 21:00 Uhr in Leipzig statt. Glasner betont: 'Wenn man im Finale steht, will man es natürlich auch gewinnen.

' Der 51-jährige Innviertler träumt vom perfekten Abschied. Er vergleicht die Reise mit einem Film oder Buch, bei dem man auf ein Happy End hofft.

'Diese mehr als zweijährige Reise mit einem weiteren Titel zu beenden, mit dem ersten europäischen Titel in der Geschichte von Crystal Palace, das wäre unglaublich', sagte er in einem UEFA-Interview. Für Palace ist es das 60. Spiel einer Mammut-Saison, die mit dem Erfolg im Community Shield gegen Liverpool begann. Leipzig war laut Glasner immer das große Ziel.

Gelingt der Triumph gegen den Madrider Vorstadtclub, darf Palace in der nächsten Saison in der Europa League antreten. In der Premier League belegt das Team lediglich Rang 15 - die internationalen Startplätze waren punktetechnisch weiter entfernt als die Abstiegszone. Glasner betont die Bedeutung des Finales: 'Es geht um alles.

' Die Saison war von Höhen und Tiefen geprägt. Nach dem FA-Cup-Sieg mahnte Glasner, Palace dürfe kein One-Hit-Wonder werden. Doch die beiden besten Spieler Eberechi Eze und Marc Guehi wurden im Sommer bzw. Winter verkauft - Eze zu Arsenal, Guehi zu Manchester City. Glasner äußerte öffentlich Kritik an der Transferpolitik.

Clubchef Steve Parish erklärte: 'Für Oliver müssen die Bedingungen passen. Es geht darum, dass er Bedingungen vorfindet, um seine Ziele zu erreichen. Oliver will Dinge gewinnen.

' Die Wogen glätteten sich rechtzeitig. Mit dem Finaleinzug über Schachtar Donewk zementierte Glasner seinen Legendenstatus beim 121-jährigen Verein. Sein Abschied am vergangenen Sonntag war emotional - die Fans sangen 'Oliver Glasner olé' im Selhurst Park. Glasner sagt: 'Ich hätte das Gefühl, völlig versagt zu haben, wenn das Team nachgelassen hätte.

Denn ich habe ihnen immer gesagt: Ihr müsst nicht für einen Trainer spielen.

' Das Team aus Madrids Arbeiterviertel Vallecas, für das einst Toni Polster spielte, schaltete im Halbfinale Racing Straßburg aus. Rayo Vallecano belegt Platz acht in der spanischen Liga. Interessant: Laut Medien könnte Rayo-Trainer Inigo Perez Glasners Nachfolger bei Palace werden. Glasner selbst wird voraussichtlich in einer Top-Liga bleiben - genannt wurden Bayer Leverkusen und der AC Mailand.

Im Finale will er jedoch alles geben: 'Wenn man im Finale steht, will man es gewinnen.

' Für Palace geht es um den ersten europäischen Titel der Geschichte - ein krönender Abschied für den Oberösterreicher, der mit Ernst Happel gleichziehen könnte, der zweimal den Europacup gewann. Glasner blickt zurück: Die zweijährige Reise war intensiv. Nach Stationen in Wolfsburg und Frankfurt, wo er jeweils nach zwei Jahren ging, kam er zu Palace. Mit Frankfurt gewann er 2022 die Europa League.

Nun könnte er in Leipzig den nächsten Europacup-Titel holen. Der Coach betont die Einheit des Teams: 'Die Mannschaft hat immer für mich gespielt, aber ich wollte, dass sie für den Verein spielen.

' Die Fans schätzen seine Arbeit. Der Abschied fällt schwer, aber Glasner freut sich auf das Finale: 'Es ist das perfekte Ende, wenn wir gewinnen.

' Das Spiel verspricht Spannung - beide Teams streben nach Ruhm. Palace will Geschichte schreiben, Rayo will seinen ersten internationalen Titel. Glasner ist bereit: 'Wir haben uns diesen Moment verdient.

' Die Vorbereitung lief gut. Palace reiste optimistisch nach Leipzig. Glasner lobte den Gegner: 'Rayo ist ein starkes Team, aber wir haben unsere Qualitäten.

' Er setzt auf die Erfahrung aus dem FA-Cup-Finale. Die Taktik steht, die Motivation ist hoch.

'Es wird ein Kampf bis zur letzten Minute. ' Der Coach hofft, dass seine Spieler ihre beste Leistung abrufen. 'Wenn wir das schaffen, können wir gewinnen. ' Das Stadion in Leipzig wird voll sein - viele Palace-Fans reisen an.

Glasner genießt die Unterstützung: 'Die Fans sind unglaublich. Sie geben uns Energie.

' Es wird ein emotionaler Abend - egal wie es ausgeht. Aber Glasner will den Pokal. 'Happy End? Ja, das wäre perfekt.





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