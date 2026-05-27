Oliver Glasner vor dem Conference-League-Finale: Das perfekte Ende mit Crystal Palace?

Oliver Glasner könnte sein Engagement bei Crystal Palace mit dem Gewinn der Conference League krönen - und dem Verein einen Europa-League-Platz sichern. Der österreichische Trainer spricht vor dem Finale gegen Rayo Vallecano über seine Dankbarkeit, die Stärken des Gegners und seine ungewisse Zukunft.

Österreichs Trainer-Star Oliver Glasner steht vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace und hat die Möglichkeit, mit einem Sieg im Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano einen weiteren historischen Titel zu gewinnen.

Das Finale, das in Leipzig ausgetragen wird, bietet Glasner die Chance, sich auf besondere Weise zu verewigen, nachdem er bereits in seiner Karriere die Europa League mit Eintracht Frankfurt und den FA Cup mit Crystal Palace gewann. Trotz seines bevorstehenden Abgangs, der auf Differenzen in der Transferpolitik des Vereins zurückgeführt wird, betont Glasner seinen Dank an Spieler und Mitarbeiter. Er vermeidet jedoch konkrete Aussagen zu seiner Zukunft, in der unter anderem ein Engagement bei Bayer Leverkusen spekuliert wird.

Gegen Rayo Vallecano, trainiert von Inigo Perez, warnt Glasner vor der Schnelligkeit und Umschaltstärke des spanischen Clubs und betrachtet das Spiel als ausgeglichen. Ein Sieg würde nicht nur einen weiteren Titel bringen, sondern dem Verein auch einen Startplatz in der Europa League sichern. Glasner, der nach eigener Aussage zunächst familiäre Verpflichtungen priorisieren will, steht damit am Ende seiner zweijährigen Amtszeit in London noch einmal im Rampenlicht des europäischen Fußballs





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