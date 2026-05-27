Oliver Glasner hat mit Crystal Palace die UEFA Conference League gewonnen und damit den legendären Trainer Ernst Happel in Sachen europäischer Titelaufstellungen eingeholt.

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen historischen Triumph errungen: Das Team hat die UEFA Conference League gewonnen und damit den früheren österreichischen Fußballlegenden Ernst Happel als einzigen Trainer auf europäischer Ebene erreicht, der sowohl im Klub‑ als auch im Vereins‑Wettbewerb Titel holen konnte.

Der Erfolg kam nach einem intensiven Halbfinale gegen den langjährigen Favoriten und setzte dem Verein ein weiteres Kapitel europäischer Geschichte hinzu. Glasners taktische Flexibilität, sein Gespür für die richtige Mannschaftsstellung und das Vertrauen in junge Talente zahlten sich aus, als Crystal Palace im Finale ein überzeugendes Spiel ablieferte und das gegnerische Team klar dominierte.

Das Endergebnis spiegelte die konsequente Spielweise von Glasner wider, die sowohl defensiv stabil blieb als auch in der Offensive gefährlich war, und sah damit den ersten europäischen Titel für den Londoner Klub in seiner Geschichte. Der Sieg markiert einen bedeutenden Meilenstein in Glasners Trainerkarriere. Während er zuvor bereits 2022 mit Eintracht Frankfurt den Gewinn der Europa‑League feiern durfte, hatte er bislang keinen großen europäischen Titel mit einem englischen Klub erhalten.

Durch den Triumph von Crystal Palace gleicht er nun mit Ernst Happel gleich, der bereits im Jahr 1970 mit Feyenoord und 1983 mit dem Hamburger SV die damals hoch angesehenen Europacups gewonnen hatte. Der Vergleich mit Happel wirft ein neues Licht auf Glasners bisherige Leistungen und steigert die Erwartungen an seine zukünftigen Projekte.

Beobachter betonen, dass Glasner nicht nur eine taktische Brillanz gezeigt hat, sondern auch ein feines Gespür für die psychologische Komponente des Spiels, indem er seine Spieler stets motiviert und auf das große Ziel ausgerichtet hielt. Die Reaktionen aus der Fußballwelt waren unmittelbar und überwältigend. Fans von Crystal Palace feierten den Triumph mit Straßenfesten, während Experten in Fachzeitschriften die taktischen Entscheidungen von Glasner lobten und dessen Fähigkeit hervorhoben, ein Team aus unterschiedlichen Nationalitäten zu einer schlagkräftigen Einheit zu formen.

Auch in Österreich wird Glasner als einer der erfolgreichsten Trainer des Landes gefeiert, da er nun den doppelten Europacup‑Erfolg von Happel erwidert hat. Die Presseberichte heben zudem hervor, dass dieser Sieg das Ansehen der Conference League weiter stärkt und zeigt, dass auch weniger etablierte Klubs in Europa um bedeutende Trophäen kämpfen können. Für Crystal Palace eröffnet sich nun die Möglichkeit, auf nationaler Ebene weiter zu wachsen und in den kommenden Jahren erneut um große Titel zu kämpfen.

Glasner bleibt damit einer der gefragtesten Trainer auf dem Kontinent, dessen Karriere durch diesen historischen Erfolg einen neuen Höhepunkt erreicht hat





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