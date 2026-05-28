Oliver Glasner feiert historischen Conference-League-Sieg mit kultigem Bauchfleck

Crystal Palace gewinnt erstmals die Conference League. Trainer Oliver Glasner macht den Pokal mit seinem legendären Bauchfleck unvergessen und schreibt Klubgeschichte.

Nach dem Sieg in der Conference League lässt die Feier bei Oliver Glasner und seinem Team nicht nach. Der österreichische Trainer, der gerade mit Crystal Palace seinen zweiten großen internationalen Titel gewonnen hat, zeigte erneut seinen berühmten " Bauchfleck ", stürzte sich kopfüber auf den Rasen und rutschte mit dem Bauch zum Pokal.

Die Spieler bildeten Spalier, die Fans feierten ihn lautstark. Dieser Jubel ist nicht neu, bereits beim Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt 2022 hatte er diesen Move vollführt. Das 1:0 im Finale gegen Rayo Vallecano bedeutet für Crystal Palace den ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte. Es war das erste Europacup-Endspiel überhaupt für den Londoner Klub.

In der heimischen Liga hatte Glasner in der vergangenen Saison den FA-Cup gewonnen und zu Saisonbeginn den Community Shield gegen Liverpool. Glasner, dessen Vertrag ausläuft und Zukunft ungewiss ist, zeigte sich emotional: "Ich war angespannt, weil ich wusste, es ist das letzte Spiel. Es bedeutet mir viel, den Verein mit einer Trophäe zu verlassen. Die Jungs haben heute alles gegeben.

" Er lobte die starke Phase nach der Halbzeit und den kämpferischen Einsatz über die komplette Spielzeit. Mit diesem Triumph ist Glasner der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Crystal Palace. Die Fans fordern bereits eine Statue zu seinen Ehren, doch Glasner selbst winkte ab mit einem Zitat von Toni Polster: "Ich will kein Denkmal, darauf scheißen ja nur die Tauben.

" Unabhängig davon hat er sich bei Crystal Palace unsterblich gemacht. Anmerkung: User-Kommentare spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten des Forums und behält sich das Recht vor, Beiträge zu löschen, die gegen Gesetze, gute Sitten oder das Ansehen von KMM verstoßen, und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten





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