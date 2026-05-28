Oliver Glasner beendet Amtszeit bei Crystal Palace mit historischem Conference‑League‑Sieg

Crystal Palace holte im Finale der UEFA Conference League dank eines 1:0 gegen Rayo Vallecano den ersten internationalen Titel des Clubs. Trainer Oliver Glasner feierte damit seinen Abschied nach zweieinhalb Jahren, wobei das entscheidende Tor von Jean‑Philippe Mateta fiel.

Oliver Glasner hat im Abschluss seiner fast dreijährigen Amtszeit bei Crystal Palace einen historischen Triumph errungen: Im Wiener Finale der UEFA Conference League setzte sich das Londoner Team am 28.

Mai 2026 mit einem knappen 1:0 gegen das spanische Rayo Vallecano durch. Das entscheidende Tor fiel in der 51. Minute, als Jean‑Philippe Mateta im Leipzig‑Arena‑Stadion vollends zum Mann des Tages wurde. Der französische Stürmer nahm einen präzisen Pass von Mittelfeldakteur Adam Wharton gekonnt an und schob den Ball aus kurzer Distanz unhaltbar hinter den spanischen Torhüter Augusto Batella.

Dieser Treffer markierte das einzige Tor des gesamten Finales und sicherte den "Eagles" damit den ersten internationalen Titel in der Geschichte des Clubs. Die Partie war von Beginn an von einem intensiven Pressing der Briten geprägt. Unter Glasners taktischer Vorgabe sollten die Gegner keine Räume finden, was dem englischen Kader zu zahlreichen Ballgewinnen und wenigen klaren Torchancen der Spanier führte.

In der ersten Halbzeit blieb das Geschehen eher zäh: Nach einer frühen Gefahrenlage durch Rayo‑Stürmer Alemao persistierte die Defensive der Palace-Elf, während das Angriffsspiel von Mateta, Tyrick Mitchell und Wharton nur selten das gegnerische Netz finden konnte. Der englische Torwart Mark Travers musste in der ersten Etappe nur einmal eingreifen, und die beiden Torhüter sahen sich über vierundfünfzig Schüsse kaum bis zur Halbzeit mit einem Schwung zuwenden.

Das Spiel entwickelte sich zu einer taktischen Duell‑Auseinandersetzung, bei der die Trainer beider Mannschaften - Oliver Glasner und Inigo Perez - ihre Wechsel und Formationsanpassungen gezielt einsetzten. Nach der Halbzeitpause übernahm das spanische Team kurzzeitig die Oberhand, als ein Freistoß von Yeremy Pino von der Innenstange zur Innenstange prallte und beinahe den Ausgleich herbeigeführt hätte. Doch Mateta, der bereits in der ersten Hälfte gefährlich stand, verpasste kurz darauf eine weitere klare Chance, die Batella souverän parierte.

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte intensivierte Rayo das Offensivspiel, doch die fehlende Durchschlagskraft im Abschluss ließ ihre Bemühungen wirkungslos. Glasner hielt an seiner defensiven Grundstrategie fest und ließ die Mannschaft kompakt zurückstehen, während Palaces Offensivkraft weiterhin auf das eine, entscheidende Tor fokussiert blieb. Das Endergebnis - 1:0 - sprach für sich: Ein historischer Sieg, der nicht nur den ersten europäischen Pokal für Crystal Palace einbrachte, sondern auch Glasners zweiten Europacup-Triumph als Cheftrainer krönte.

Zuvor hatte er 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen - ein Verdienst, den bisher nur zwei andere Trainer aus dem deutschsprachigen Raum, Ernst Happel und Bela Guttmann, erreichen konnten. Für Crystal Palace bedeutet der Sieg den Aufstieg in die nächste Saison der europäischen Wettbewerbe und festigt Glasners Vermächtnis als einer der erfolgreichsten österreichischen Trainer im internationalen Fußball





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