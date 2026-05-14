Ölfilm auf der Donau in NÖ: Feuerwehr Grein und Hütting alarmiert

Ein Spaziergänger hat einen größeren Ölfilm im Bereich des Greiner Hafens gemeldet. Die Feuerwehr Grein und Hütting wurden alarmiert und leiteten erste Maßnahmen ein. Parallel dazu lief ein größerer Feuerwehreinsatz auf der gegenüberliegenden niederösterreichischen Uferseite, um eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern.

Am späten Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Grein zu einem Umwelt einsatz auf der Donau in NÖ alarmiert. Ein Spaziergänger hatte über den Notruf einen größeren Ölfilm im Bereich des Greiner Hafens gemeldet.

Nach dem Eintreffen erkundeten die Einsatzkräfte umgehend die Lage am Wasser und leiteten erste Maßnahmen ein. Aufgrund des Ausmaßes der Verschmutzung wurden rasch weitere Spezialkräfte nachalarmiert. Die Feuerwehr-Stützpunkte mit Ölsperren aus Hütting und Mauthausen rückten zur Unterstützung an. Parallel dazu lief auch auf der gegenüberliegenden niederösterreichischen Uferseite ein größerer Feuerwehreinsatz, um eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern.

Mehrere Ölsperren wurden auf der Donau errichtet, um den Schadstoff aufzufangen und die Belastung für die Umwelt möglichst gering zu halten. Zusätzlich unterstützten Drohnen die Einsatzleitung mit aktuellen Lagebildern aus der Luft





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