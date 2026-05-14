Ölfilm auf der Donau erfolgreich bekämpft, Zusammenarbeit der Feuerwehren

Ein kilometerlanger Ölfilm auf der Donau in Niederösterreich und Oberösterreich wurde erfolgreich bekämpft. Die Ursache der Verschmutzung ist Gegenstand von Ermittlungen.

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Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren verhinderte größere Umweltschäden. Die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren verhinderte größere Umweltschäden.in kilometerlanger Ölfilm auf der Donau ist am Donnerstag von den Einsatzorganisationen in Niederösterreich und Oberösterreich erfolgreich bekämpft worden, wie der Amstettner Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und der Kollmitzberger Kommandant Thomas Haunschmied berichteten. Die Ursache der Verschmutzung war noch Gegenstand von Ermittlungen.

Auf niederösterreichischer Seite waren die Feuerwehren Ardagger-Markt, Neustadtl, Oberholz, Stefanshart und Kollmitzberg im Einsatz. Mit einer großen Ölsperre wurde das Öl auf der Donau gebunden, mittels kleinerer Ölsperren die Donauzuflüsse sowie Fischteiche geschützt.

"Die Gefahr ist gebannt, ein größerer Umweltschaden konnte abgewendet werden", betonte Katzengruber. Er und Haunschmied würdigten die gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen: Wasserpolizei, Polizei, Behörden, Bezirkshautmannschaften Perg und Amstetten unter Anton Geister und die Feuerwehren aus dem Bezirk Amstetten und Oberösterreich. Ein Spaziergänger hatte am späten Vormittag einen größeren Ölfilm im Bereich des Greiner Hafens gemeldet. Spezialkräfte der Feuerwehren Hütting (Mitterkirchen im Machland) und Mauthausen errichteten zunächst Ölsperren, um eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern.

"Ein hoher Materialaufwand ist notwendig bei so viel Öl im Wasser, um eine Gefahr für die Umwelt so gering wie möglich zu halten", erklärte Einsatzleiter Klaus Kurzbauer. In enger Abstimmung mit den Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaften Perg in Oberösterreich und Amstetten wurden dann erfolgreich Maßnahmen zur Eindämmung und Beseitigung der Verunreinigung gesetzt





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