Oleksandra Olijnykowa erneuert Kritik an russischen Tennis-Stars

Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnykowa hat nach ihrer Niederlage bei den French Open ihre Kritik an russischen Tennis-Stars erneuert. Sie hatte bereits vor dem Duell vorgeworfen, dass Gazprom ein Unternehmen ist, das Kriegsverbrechen finanziert.

Oleksandra Olijnykowa hat nach ihrer Niederlage bei den French Open ihre Kritik an russischen Tennis-Stars erneuert. Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnykowa hat im Anschluss an das Drittrundenduell bei den French Open gegen Diana Schnaider in emotionalen Worten ihre Vorwürfe gegen die russische Gegnerin erneuert.

Sie hatte Schnaider bereits vor dem Duell vorgeworfen, bei einer vom russischen Staatskonzern Gazprom gesponserten Veranstaltung gespielt zu haben. Zudem setze sie in den Sozialen Medien ihre Likes auch unter Beiträgen russischer Propagandisten. Gazprom sei ein Unternehmen, das Kriegsverbrechen finanziert, hatte die 25-Jährige gesagt und dabei Vergleiche zu Nazi-Deutschland und dem Holocaust gezogen. Sie forderte, dass Spielerinnen wie sie eine Verantwortung tragen, die über den Tennissport hinausgeht, denn der Sport sollte stets im Dienste der Menschlichkeit stehen.

Sie kritisierte auch, dass russische Spielerinnen und Spieler einfach nicht kommunizieren wollen und ihre schrecklichen Ansichten verbreiten





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