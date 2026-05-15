Ole Einar Bjorndalen: Potentiale für eine spektakuläre Rückkehr als IBU-Präsident

Bjorndalen, ein legendärer Biathlet, wird möglicherweise neuer Präsident des Weltverbands IBU. Er hat erste konkrete Anfragen erhalten und bekräftigt sein Interesse. Bislang galt Tim Farcnik als Favorit, aber Bjorndalen sieht andere Verbände als bessere Kandidaten. Um kandidieren zu können, muss er von einem nationalen Verband offiziell nominiert werden. Bjorndalen betont, er wolle den Biathlon-Sport weiterentwickeln und dessen internationales Potenzial ausschöpfen. Als erfolgreichster Biathlet aller Zeiten hat Bjorndalen acht olympische Goldmedaillen, viermal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Insgesamt holte er bei Weltmeisterschaften 45 Medaillen, davon 20 in Gold.

Ole Einar Bjorndalen , ein legendärer Biathlet, wird möglicherweise neuer Präsident des Weltverband s IBU . Er hat erste konkrete Anfragen erhalten und bekräftigt sein Interesse. Bislang galt Tim Farcnik als Favorit, aber Bjorndalen sieht andere Verbände als bessere Kandidaten.

Um kandidieren zu können, muss er von einem nationalen Verband offiziell nominiert werden. Bjorndalen betont, er wolle den Biathlon-Sport weiterentwickeln und dessen internationales Potenzial ausschöpfen. Als erfolgreichster Biathlet aller Zeiten hat Bjorndalen acht olympische Goldmedaillen, viermal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Insgesamt holte er bei Weltmeisterschaften 45 Medaillen, davon 20 in Gold





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