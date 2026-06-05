Oktoberfest‑ und Saftmarktpreise steigen: Bier kostet bis zu 15,90 Euro, Säfte verlieren an Absatz

Die Bierpreise am Oktoberfest erreichen neue Höchstwerte, während die Preissteigerungen und Rohstoffengpässe den Saftmarkt in Österreich stark belasten. Unternehmen reagieren mit neuen, alkoholfreien Produkten und stärkerer Marktpräsenz.

Die Preisexplosion lässt auch das traditionsreiche Oktoberfest nicht unberührt: Die Kosten für eine Maß Bier sind im diesjährigen Jahr auf bis zu 15,90 Euro gestiegen, ein Anstieg, der die Besucher vor neue finanzielle Entscheidungen stellt.

Auch die Preise für alkoholfreie Getränke haben sich merklich erhöht. Trotz dieser Entwicklung verzeichnet das Fest nach wie vor monumentale Besucherzahlen - im vergangenen Jahr strömten rund 6,7 Millionen Menschen nach Wiesn, um das bayerische Großereignis zu erleben. Der Bierkonsum bleibt dabei beeindruckend: Insgesamt wurden etwa 6,5 Millionen Maß Bier umgesetzt, ein Beweis für die ungebrochene Popularität des Gerstensafts, selbst wenn die Kosten pro Einheit weiter steigen. Das diesjährige Fest beginnt am 19.

September und verspricht, wie gewohnt, ein farbenfrohes Spektakel aus Tradition, Musik und kulinarischen Genüssen zu werden. Eine weitere Branche spürt die anhaltend hohe Inflation besonders stark: Der Markt für Säfte, Nektare, fruchthaltige Getränke und gespritzte Saftprodukte hat im Jahr 2025 in Österreich einen deutlichen Rückgang von etwa zwölf Prozent verzeichnet. Diese Zahlen liegen dem zuständigen Verband zugrunde und verdeutlichen, dass die Kaufkraft der Konsumenten schrumpft, während gleichzeitig das Trinkverhalten sich wandelt.

Der große Saftproduzent Eckes‑Granini aus St. Florian im Bezirk Linz‑Land, bekannt für Marken wie Pago, Yo und Hohes C, spricht von einer grundlegenden Veränderung im Konsumverhalten.

"Unser größter Konkurrent ist die Wasserleitung", erklärt Geschäftsführerin Irina Sonnleitner gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten. Der Rückgang im Absatz von Fruchtsäften wird zudem durch gestörte Rohstoffmärkte verschärft, insbesondere durch stark steigende Orangenpreise. Brasilien, der weltweit führende Produzent von Saftkonzentrat aus Orangen, hat in den letzten Jahren wiederholte Ernteausfälle erlitten, die auf extreme Wetterbedingungen und die verheerende Krankheit Citrus Greening zurückzuführen sind, welche Orangenbäume absterben lässt. Um den veränderten Konsumgewohnheiten und der wachsenden Zurückhaltung der Verbraucher entgegenzuwirken, hat Eckes‑Granini sein Produktportfolio erweitert.

Die Marke Hohes C wird nun auch als "Vitamin Water" angeboten - ein Getränk, dem Elektrolyte zugesetzt und Zucker weggelassen wurde, um den gesundheitlichen Ansprüchen der Kunden zu genügen. Unter der Marke Yo plant das Unternehmen die Einführung eines Cocktailsirups für Mojito und Aperitif, um das Interesse an alkoholfreien Mixgetränken zu wecken. Marketingleiterin Sandra Grünberger betont: "Viele Konsumenten wünschen sich nicht‑alkoholische Alternativen". Gleichzeitig wird das Sortiment an Pago‑Fruchtsäften im Tetrapack ausgebaut, um die Präsenz im Einzelhandel zu stärken.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Eckes‑Granini einen Umsatz von rund 115 Millionen Euro, ein Niveau, das das Unternehmen für das laufende Jahr halten möchte. Der Betrieb vertreibt jährlich etwa 31,6 Millionen Getränkeeinheiten in Österreich und hofft, durch Innovationen und eine breitere Angebotspalette die negativen Effekte der Inflation abzumildern und die Kundenzufriedenheit zu sichern





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