Oktoberfest 2025: Bierpreise steigen erneut auf bis zu 15,90 Euro pro Maß

Die Stadt München hat die Bierpreise für das Oktoberfest 2025 bekannt gegeben: Eine Maß kostet heuer bis zu 15,90 Euro, was einem durchschnittlichen Anstieg von 2,38 Prozent entspricht. Auch alkoholfreie Getränke werden teurer. Die Wirte setzen die Preise selbst, die Stadt prüft lediglich die Angemessenheit. Das Fest findet vom 19. September bis 4. Oktober statt.

Die Bierpreise auf dem Oktoberfest steigen im Jahr 2025 erneut und erreichen einen neuen Höchststand. Für eine Maß Bier müssen Besucher in diesem Jahr bis zu 15,90 Euro bezahlen, wie die Stadt München am Dienstag offiziell bekannt gab.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen durchschnittlichen Preisanstieg von etwa 2,38 Prozent pro Liter Bier. Die Preisspanne reicht von 14,80 bis 15,90 Euro pro Maß, während sie im vergangenen Jahr noch zwischen 14,50 und 15,80 Euro lag. Diese Entwicklung setzt den langfristigen Trend von steigenden Bierpreisen auf dem weltgrößten Volksfest fort. Die Stadt München betont, dass die Wirte die Bierpreise selbstständig festlegen.

Die kommunale Behörde übernimmt lediglich eine Kontrollfunktion, indem sie prüft, ob die Preise im Vergleich zu anderen großen gastronomischen Betrieben in München angemessen sind. Innerhalb der Münchner Gastronomie kostet der Liter Bier derzeit zwischen 7,70 und 13,40 Euro, womit die Festpreise auf dem Oktoberfest weiterhin deutlich über dem städtischen Durchschnitt liegen. Diese Preispolitik der Wiesn-Wirte wird regelmäßig kontrovers diskutiert, da viele Besucher die Kosten als Hauptfaktor für den steigenden Gesamtaufwand während des Festes sehen.

Neben dem Bier werden auch alkoholfreie Getränke teurer. Ein Liter Tafelwasser kostet im Durchschnitt 11,13 Euro, nach 10,95 Euro im Vorjahr. Für Spezi (Limonade mit Cola und Orangensaft) werden 12,84 Euro fällig, und für herkömmliche Limonade sind es durchschnittlich 12,47 Euro. Auch diese Erhöhungen tragen zur insgesamt gestiegenen Kostenbelastung der Festbesucher bei.

Das Oktoberfest 2025 findet vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Es werden erneut mehr als sechs Millionen Gäste erwartet, die über einen Zeitraum von 16 Tagen feiern und das traditionsreiche Fest besuchen.

Im Vorjahr kamen etwa 6,7 Millionen Menschen auf die Theresienwiese und konsumierten dabei rund 6,5 Millionen Maß Bier. Die steigenden Preise sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie und Personal in der Gastronomie.

Zudem spiegeln die Preise die hohe Nachfrage und das exklusive Flair des Oktoberfests wider, das Besucher aus aller Welt anzieht. Trotz der Preissteigerungen bleibt das Fest eine beliebte kulturelle Institution, die eng mit der bayerischen Identität verbunden ist. Kritiker fordern jedoch regelmäßig eine Obergrenze für die Bierpreise, um das Fest für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich zu halten. Die Stadt München sieht hingegen die marktwirtschaftliche Preisgestaltung der Wirte vor und argumentiert, dass die Qualität und das traditionelle Ambiente die Kosten rechtfertigen.

Mit Blick auf die erwarteten Besucherzahlen und die anhaltende Popularität des Oktoberfests scheint die Nachfrage nach den teuren Maßkrügen ungebrochen, was die Preissetzungsmacht der Wirte weiter stärkt. Zusammenfassend zeigt die diesjährige Preisentwicklung, dass ein Besuch des Oktoberfests zunehmend ein kostspieliges Vergnügen wird. Während Bier und alkoholfreie Getränke teurer werden, bleiben die Eintrittspreise zum Festgelände weiterhin frei.

Die Gesamtkosten für einen Wiesn-Tag setzen sich jedoch aus vielen Posten zusammen: von der Maß Bier über Speisen im Festzelt bis zu Fahrgeschäften und Souvenirs. Für viele Besucher, insbesondere aus dem Ausland, sind die Ausgaben Teil des Gesamterlebnisses. Gleichzeitig wird das Oktoberfest als wichtiger Wirtschaftsfaktor für München und die bayerische Tourismusbranche betrachtet, der jährlich hunderte Millionen Euro umsetzt. Die anhaltende Steigerung der Bierpreise verdeutlicht somit auch die wirtschaftliche Bedeutung und die monopolähnliche Stellung der Festwirte während der Wiesn-Zeit





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