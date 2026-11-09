Ökostromabgaben 2027: Bundesregierung senkt Stromkosten um bis zu 50 Euro

Ab 2027 entfallen in Österreich die Ökostromabgaben vollständig. Dies senkt die Stromrechnung für Privathaushalte netto um 25 Euro. Auch Unternehmen profitieren signifikant von der Maßnahme.

Die Bundesregierung hat am Montagabend eine deutliche Entlastung für Stromverbraucher in Österreich bekannt gegeben. Für das Jahr 2027 sollen die Ökostromabgaben vollständig ausgesetzt werden. Diese politische Entscheidung zielt darauf ab, die Energiekosten für private Haushalte und gewerbliche Betriebe signifikant zu senken und damit einen Beitrag zur Dämpfung der allgemeinen Inflation zu leisten.

Konkrete Entlastung für Privatpersonen

Privathaushalte, die einen jährlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden aufweisen, werden im Jahr 2027 rund 50 Euro brutto sparen. Diese Bruttoentlastung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Davon entfallen netto, also ohne Umsatzsteuer, etwa 25 Euro auf den direkten Förderbetrag. Zusätzlich kommen 20 Euro als Förderpauschale hinzu. Diese Struktururelle Änderung soll die monatlichen Stromrechnungen der Bürger messbar reduzieren.

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Unternehmen profitieren deutlich

Neben den privaten Verbrauchern sollen auch industrielle und gewerbliche Akteure von der Abschaffung der Abgaben profitieren. Das Wirtschaftsministerium nannte zur Illustration ein Beispiel einer Tischlerei mit einem Jahresstromverbrauch von 55.000 Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt. Für diesen Betrieb ergibt sich eine Entlastung von rund 700 Euro brutto.

Die Auswirkungen sind bei großflächigen Industriebetrieben noch gravierender. Eine Papierfabrik mit einem jährlichen Verbrauch von 55 Millionen Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawattstunden profitiert erheblich. Für dieses Unternehmen bedeutet die Maßnahme eine Entlastung von insgesamt 180.000 Euro. Diese Summe verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung der Entscheidung für den energieintensiven Sektor.

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Politische Begründung und Inflation

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der ÖVP begründet die Entscheidung mit bisherigen Erfolgen im Bereich der Preisstabilität. Er verwies darauf, dass die Strompreise bereits um rund zehn Prozent gesunken seien und damit bremsend auf die Teuerung wirken. Man wolle diesen Weg konsequent fortsetzen, indem beide Förderabgaben im Jahr 2027 auf null gesetzt werden. Ziel sei es, die Menschen zu entlasten, die Kosten für Betriebe zu senken und Arbeitsplätze in Österreich zu stärken.

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ergänzte, dass man an allen Hebeln arbeite, um die Stromkosten für Haushalte und Betriebe zu drücken. Ein weiterer Fokus liegt dabei auf den Netzkosten. Diese machen bei Privathaushalten rund ein Drittel der gesamten Stromrechnung aus. Parallel zur Abschaffung der Abgaben arbeitet die Regierung daran, auch diesen Kostenblock zu reduzieren.

Wirtschaftlicher Kontext und Finanzierung

Staatssekretärin Michaela Schmidt von der SPÖ betonte den makroökonomischen Aspekt der Maßnahme. Sie merkte an, dass diese Entlastung auch dazu beitrage, die Inflation weiter zu dämpfen. Dies soll die Kaufkraft der Bevölkerung stabilisieren und die wirtschaftliche Planungssicherheit erhöhen. Die Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer bereits spürbaren Preissenkung beim Strom.

Neos-Energiesprecherin Karin Doppelbauer hob hervor, dass Mehreinnahmen im Fördersystem die Senkung der Stromkosten ermöglicht haben. Dies sei erfolgt, ohne beim Ausbau erneuerbarer Energien an der Substanz zu sparen. Die Finanzierung der Entlastung erfolgt also durch Umverteilung im bestehenden System, ohne die Energiewende zu gefährden. Die Maßnahme gilt als direkter Eingriff in die Kostenstruktur des Energiemarktes zum Wohl der Verbraucher und Industrie.