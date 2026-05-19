Ein umfassender Bericht über die wirtschaftliche Bedeutung von Konferenzen, Betriebsvorstellungen und Seminaren in Wien für das wirtschaftliche Umfeld und die Beschäftigungszahlen.

Eine neue WIFO-Studie untersucht umfassend die ökonomischen Auswirkungen von Kongressen, Firmenveranstaltungen und Seminaren in der Bundeshauptstadt bis 2025. Demnach erlose das approximately 9600 Veranstaltungen mit circa 881.000 Teilnehmenden und zwei Millionen indirekten Übernachtungen eine Gesamtrechnungsbilanz von 1,48 Milliarden Euro; direkt in Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungstechnik, indirekt durch Zulieferer und Dienstleister - sowie induziert durch den Ausverkauf von Löhnen und Gewinnen.

Der Sektor sichert damit gute 19.300 Arbeitsplätze und spült 610 Millionen Euro in die öffentlichen Kassen; die meisten Auswirkungen verbleiben jedoch in Wien selbst: Um eine Milliarde Euro in Wertschöpfung und knapp 12.900 Beschäftigungsverhältnisse. Die Wiener Meetingindustrie trägt somit im österreichischen BIP einen nominellen Anteil von 1,7 Milliarden Euro bei.

Strukturell wirkt die Branche als stabilisator: Kongresse und Firmentage konzentrieren sich in der Regel auf die Monate April bis Juni sowie September bis November und füllen damit gezielter jene Zeiträume, in denen der klassische Freizeit-Tourismus schwächer ist. Besonders die räd Frontera Kongresse machen die Wertschöpfung aus: Obwohl nur ein Drittel aller Kongresse international ausgerichtet ist, vereinen sie zwei Drittel der Teilnehmenden und über 90 Prozent der kongressbezogenen Übernachtungen; insgesamt gehen circa 13 Prozent aller Wiener Übernachtungen auf das Meetingsegment zurück.

Die Befragung der Veranstaltungsteilnehmenden, durchgeführt im Kontext der Studie, betont das internationale Profil: 89 Prozent der Treffen Gäste kommen aus dem Ausland, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 4,4 Nächte, und fast ein Drittel verlängert den Besuch durch Urlaub oder Familienzeit. Neun von zehn Befragten möchten Wien erneut besuchen. Aus Sicht der Meetingindustrie spiegelt talep Wiens Position als eine der weltweit führenden Kongress-Destinationen





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wien Kongressdestinationen Meeting Industry Wirtschaftschimulation Ökonomiekolumne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Künstliche Intelligenz: Auswirkungen auf Wirtschaft und MärkteDer Artikel untersucht die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte. HorNAME warnt vor unnötigenన్నారు Panik in der heutigen turbulentesten Wirtschafts- und Aktienmärkte, betont ein realistisches Verständnis der Unsicherheit und Schwankungen. Darüber hinaus analysiert er, wie sich die künstliche Intelligenz auf die österreichische Volkswirtschaft auswirkt.

Read more »

Russische Raketenangriffe in der Ukraine: Verletzte und AuswirkungenThe news reports on the latest Russian missile attacks in the city of Dnipro, resulting in injuries to more than 30 people, and the ongoing aerial attacks on Ukraine, with the Ukrainian military reporting that they have shot down the majority of the launched drones but only a few of the medium-range rockets.

Read more »

US-Präsident Trump verurteilte die steigenden Treibstoffpreise und ihre Auswirkungen auf die US-Haushalte.recente Berechnungen zufolge belasten die gestiegenen Benzinpreise die US-Haushalte mit Mehrkosten von rund 41,5 Mrd. US-Dollar (rund 35,7 Mrd. Euro). Im April stieg die Inflation auf den höchsten Wert seit drei Jahren. Kritiker werfen Trump vor, die Sorgen der US-Bevölkerung nicht ernst zu nehmen.

Read more »

Frauen haben schlechtere Überlebenschancen als Männer bei Herzstillstand: Ursachen und AuswirkungenEine Studie zeigt, dass Männer bei Herzstillstand mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent reanimiert werden, während Frauen nur mit 60 Prozent. Internationale Studien bestätigen ähnliche Ergebnisse. Die Ursachen für diese Unterschiede sehen Expertinnen und Experten vor allem in Unsicherheit und falscher Scham. Viele Ersthelfer zögern, im öffentlichen Raum den Brustkorb einer Frau zu berühren, obwohl dies bei der Herzdruckmassage notwendig ist. Die Folge: noch geringere Überlebenschancen.

Read more »