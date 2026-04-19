Ökonom Lars Feld warnt vor Finanzkrise: Ende der Schuldenbremse verärgert Experten

Der renommierte Ökonom Lars Feld äußert scharfe Kritik am Ende der deutschen Schuldenbremse und warnt eindringlich vor einer drohenden Finanzkrise. Er sieht darin einen Rückschritt für die deutsche Wirtschaftspolitik und erklärt die Ursachen für marode Infrastruktur.

Der Ökonom Lars Feld zeigt sich tief besorgt über die jüngste Entscheidung, die deutsche Schuldenbremse zu lockern. Er kritisiert dies als einen gefährlichen Schritt, der das Land auf Kollisionskurs mit einer möglichen Finanzkrise bringt. Feld, der die Schuldenbremse maßgeblich mitgestaltet hat, bedauert insbesondere, dass die Union unter Friedrich Merz diese Maßnahme aufgegeben hat, ohne im Gegenzug substanzielle Reformen durchzusetzen.

Feld hatte sich von Merz mehr Durchsetzungsvermögen in Wirtschaftsfragen erhofft, gerade weil Merz selbst erfolgreiche unternehmerische Erfahrungen vorweisen kann. Die Union hätte die Lockerung der Schuldenbremse aus Sicht Felds an klare Bedingungen knüpfen müssen, wie etwa Arbeitsmarktreformen oder Anpassungen bei den Sozialversicherungen. Diese Chance sei ungenutzt verstrichen. Ein häufig vorgebrachtes Argument in der Debatte ist, dass die deutsche Infrastruktur – von Autobahnen über Brücken bis hin zu Schienennetzen – aufgrund der Schuldenbremse in einem schlechten Zustand sei. Feld weist diese Darstellung entschieden zurück. Laut seinen Analysen sind die Bruttoinvestitionen in Deutschland bereits lange vor der Einführung der Schuldenbremse rückläufig gewesen. Nach deren Inkrafttreten habe es sogar einen leichten Anstieg der Investitionen gegeben, bedingt durch eine verstärkte Fokussierung auf Investitionen statt auf reine Transferleistungen. Ein erheblicher Teil der öffentlichen Investitionen entfällt zudem auf die Gemeinden, für die die Schuldenbremse ohnehin keine Geltung hat. Die kommunalen Finanzprobleme resultieren laut Feld weniger aus der Schuldenbremse selbst, sondern vielmehr aus der Übertragung von zu vielen Sozialaufgaben durch den Bund, was den Gemeinden die finanziellen Spielräume für eigene Investitionen entziehe. Falsche Anreize im System würden dazu führen, dass Bürgermeister eher repräsentative Projekte wie Neubauten bevorzugen, anstatt notwendige Reparaturen an bestehender Infrastruktur zu finanzieren. Ähnliche Effekte sieht Feld bei der Deutschen Bahn, wo eine unklare Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Bahn für Großprojekte und Instandhaltung dazu führe, dass Probleme bewusst eskalieren gelassen würden, um höhere Investitionsmittel vom Bund zu erhalten. Feld schlägt das österreichische Asfinag-Modell als Vorbild vor und plädiert für die Einführung einer PKW-Maut in Verbindung mit der Abschaffung der Kfz-Steuer zur Finanzierung von Straßeninfrastruktur. Mit Blick auf die weltweit steigenden Schuldenberge warnt Lars Feld eindringlich vor einer erneuten globalen Finanzkrise. Die expansive Geldpolitik der letzten Jahre habe zu einer enormen Liquidität am Markt geführt, die nun zu überbewerteten Anlageklassen wie Tech-Aktien und Staatsanleihen führe. Diese Situation gleiche einem drohenden Gewitter, für das die Finanzmärkte noch nicht ausreichend gerüstet seien. Gläubiger, so Feld, würden bei einem Zahlungsausfall ihren Einsatz verlieren. Die Kehrseite einer solchen Krise sei jedoch oft eine starke Inflation, da Staaten versuchen, ihre Schulden durch Geldentwertung abzubauen. Feld zieht dabei historische Parallelen: Auf die Finanzkrise von 2008 folgte ein Aufschwung populistischer Parteien, da Krisen soziale Verwerfungen verstärken und Unzufriedenheit schüren. Die AfD in Deutschland sei beispielsweise aus der Griechenland-Rettung und der darauffolgenden Debatte hervorgegangen. Auch die Migrationskrise 2015 habe populistische Tendenzen weiter befeuert. Das Phänomen Donald Trump in den USA sei ebenfalls stark von Inflationsdruck geprägt, der die Kaufkraft der Bevölkerung schmälert und diese für populistische Botschaften empfänglich macht. Feld betont, dass die negativen Auswirkungen von Inflation von vielen unterschätzt werden, da sie direkt im Alltag der Menschen spürbar ist, sei es durch steigende Lebensmittelpreise oder die angekündigten höheren Energie- und Spritpreise





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