Ökonom Daniel Stelter: Deutschland ist wie Italien, nur ohne gutes Wetter und gutes Essen

Der Ökonom Daniel Stelter würde in Deutschland die Atomkraftwerke sofort wieder einschalten, ein Drittel aller Gesetze streichen und den Sozialstaat auf der grünen Wiese neu bauen. Er kritisiert die deutsche Regierung für ihre Politik und fordert Reformen.

Der Ökonom Daniel Stelter würde in Deutschland die Atomkraftwerke sofort wieder einschalten, ein Drittel aller Gesetze streichen und den Sozialstaat auf der grünen Wiese neu bauen.

Denn: Der Staat muss sich zurücknehmen, er kann nicht jedes Problem lösen. Österreich und Deutschland liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer das wirtschaftliche Schlusslicht in Europa ist. Aktuell dürfte Deutschland wieder die rote Laterne haben. Wie sehen Sie das?

Daniel Stelter: Österreich ist auf jeden Fall viel lebenswerter als Deutschland. Deutschland ist ja mittlerweile wie Italien, nur ohne gutes Wetter und gutes Essen. In Ihrem aktuellen Buch Absturz zeichnen Sie ein Horrorszenario. Journalisten wird gern unterstellt, sie würden mit Bad News Klicks generieren.

Wie sehr dramatisiert der Ökonom Stelter die Lage unseres Nachbarn? Der Titel meines Buches soll in erster Linie aufrütteln. Vor vielen Jahren schrieb ich ein Buch mit dem Titel Das Märchen vom reichen Land. Das war kein alarmistischer Titel.

Damals meinten viele deutsche Politiker und Journalisten: Ein reiches Land wie Deutschland sollte doch mehr für Flüchtlinge, mehr für Alte, mehr für Junge ausgeben. Ich habe mich schon damals darüber wahnsinnig geärgert, weil verschiedene Indikatoren bereits zeigten, dass das mit dem Reichtum nicht mehr stimmte. Der Staat war gar nicht so vermögend, wie er getan hat. Der damalige, galt mit seiner schwarzen Null als Sparweltmeister.

Tatsächlich ist die Infrastruktur verfallen und gleichzeitig wurden Versprechen für die Zukunft abgegeben, die nicht haltbar waren. Also etwa die Mütterrente oder die Grundrente. Diese Hochkonjunktur vor der Pandemie gab es eigentlich nur aufgrund externer Faktoren. Die Eurokrise hatte dazu geführt, dass Geld billiger wurde, niedrige Zinsen führten zu einem Bauboom.

Und natürlich hat auch das Exportland Deutschland überproportional vom Aufstieg Chinas profitiert. Seit 2018 hat das deutsche Flugzeug immer mehr an Höhe und Geschwindigkeit verloren. Der Rückenwind ist weg, die Zinsen sind höher und China ist nicht mehr nur ein großer Kunde, sondern auch ein großer Konkurrent geworden. Gleichzeitig wurden in den guten Jahren Dinge gemacht, die nicht sehr vernünftig waren.

Aber die deutsche Regierung will ohnehin durchstarten, bevor es zur Bruchlandung kommt. Stichwort: 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Das gefällt Ihnen ja auch nicht. Mit verdeckten Schulden meinen sie die ungedeckten Schecks, etwa fürs Pensionssystem.

Für Pensionen und das Gesundheitswesen. Es geht um die Kosten einer alternden Gesellschaft, für die nicht vorgesorgt wurde. Es geht um die Frage: Wie viel Geld müssen wir heute für die Zukunftsversprechen zurücklegen, damit wir morgen keine Steuern erhöhen müssen? In Deutschland sind das pro Jahr 30 bis 100 Milliarden.

Aber man sollte zuerst Reformen machen. Und dieses Geld sollte nicht von Politikern ausgegeben werden, sondern von Profis. Ihr habt so etwas doch in Österreich. Die Autobahngesellschaft ist ein gutes Beispiel.

Die bekommen das Geld und wickeln die Projekte professionell ab. Die 500 Milliarden Sondervermögen in Deutschland werden leider von der Politik ausgegeben. Und dieses Geld wird oft zweckentfremdet. Der Untertitel Ihres Buches lautet So retten wir Deutschland.

Wie wollen Sie das anstellen? Und bitte retten Sie gleich Österreich mit. Ich bin kein Fachmann für Österreich. Aber im Prinzip hängt der Wohlstand eines Landes von bestimmten Faktoren ab.

Einer davon ist die Demografie. Es kommen zu wenig Junge nach. Wir haben eine Zuwanderung, die nicht nach ökonomischen Interessen ausgerichtet ist, sondern aufgrund geopolitischer Krisen humanitären Kriterien folgt. Deshalb gibt es eine Zuwanderung überwiegend ins Sozialsystem oder bestenfalls in den Niedriglohnsektor.

Zuwanderung ist dann ökonomisch sinnvoll, wenn die Zuwanderer im Schnitt so viel verdienen wie die, die schon da sind. Und mit verdienen meine ich keine Sozialtransfers. Zuwanderer, die bei uns Bürgergeld bekommen, haben ein deutlich höheres Einkommen als in ihren Herkunftsländern. Wir beobachten das in Deutschland bei den türkischen Zuwanderern, die eine extrem hohe Armutsquote aufweisen.

Das gilt auch noch für die dritte Generation. Es gibt eine hohe Bildungsferne, das sind also verfestigte Strukturen. Und dennoch haben diese Menschen in Deutschland ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als in der Türkei. Die Armut unter Deutschen ist massiv gesunken.

Aufgrund der Zuwanderung und dem Mixeffekt steigt sie statistisch an und schon wird über Ungerechtigkeit diskutiert. Tatsächlich ist Deutschland kein ungerechtes, sondern ein großzügiges Land. Wir bezahlen zu viele Menschen fürs Nichtstun. Die Hürde, ab der es sich lohnt zu arbeiten, wird immer mehr nach oben verschoben.

Ist schon klar links und die CDU hat einen relativ starken Arbeitnehmerflügel. Aber das größte Problem ist, dass sich die Politik dabei gefällt, zu gestalten. Wir erleben in Deutschland eine Interventionsspirale par excellence





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