Manfred Haimbuchner kritisiert den Entwurf zur OIB-Richtlinie 7. Die Begrenzung der Nutzungsdauer auf 50 Jahre benachteiligt langlebige Baustoffe wie Ziegel und Beton.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Baurechtsreferent Manfred Haimbuchner aus Oberösterreich hat erhebliche Bedenken gegen den aktuellen Entwurf der OIB-Richtlinie 7 geäußert. In einem offiziellen Schreiben an alle zuständigen Behörden in den österreichischen Bundesländern warnt er davor, dass traditionelle Baustoffe wie Ziegel und Beton durch die neuen Vorschriften künstlich benachteiligt werden. Die Kritik zielt speziell auf die methodische Vorgehensweise bei der Berechnung der umweltbezogenen Qualität und der CO2-Bilanz von Gebäuden ab, die laut Haimbuchner die Realität nicht abbildet.

Strittige 50-Jahre-Grenze in der OIB-Richtlinie 7

Der Kern der Auseinandersetzung liegt in der festgelegten Nutzungsdauer für Gebäudeberechnungen. Der vorliegende Entwurf der OIB-Richtlinie 7, der Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie einbezieht, sieht vor, dass die Nutzungsdauer für die Berechnung der CO2-Bilanz auf maximal fünfzig Jahre begrenzt wird. Diese starre Grenze berücksichtigt nicht, dass massive Gebäude aus Ziegel und Beton oft eine deutlich längere Lebenserwartung haben. Haimbuchner argumentiert, dass diese höheren Lebensdauern in der aktuellen Bilanzierung nicht gewürdigt werden, obwohl die dafür entstehenden höheren Materialkosten bereits in der Rechnung berücksichtigt sind.

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Konkretes Beispiel: Beton und Ziegel als Verlierer

Die asymmetrische Behandlung dieser Baustoffe führt laut Baurechtsreferent Haimbuchner zu einer klaren Verzerrung des Wettbewerbs auf dem BauMarkt. Wer langlebig baut, darf dafür nicht bestraft werden, fordert er und bezeichnet die Vorgaben der Europäischen Union als völlig realitätsfern. Die Methode ignoriert den Lebenszyklus der Materialien vollständig und bewertet sie nur nach einer kurzen Zeitspanne von fünfzig Jahren. Dadurch scheinen kurzlebige Baumethoden in der CO2-Bilanz günstiger abzuschneiden als robuste, traditionelle Bauweisen, die zwar initial mehr Ressourcen verbrauchen, aber über Generationen Bestand haben.

Politische Reaktion und Forderungen nach Anpassung

Manfred Haimbuchner, der der FP angehört, nutzt dieses Schreiben als Plattform, um seine Amtskollegen in den anderen Bundesländern direkt aufzufordern, gegen den Entwurf vorzugehen. Er fordert eine umfassende Änderung der Richtlinien, um die wirtschaftlichen und ökologischen Nachteile für massive Bauweisen aufzuheben. Die Kritik ist scharf formuliert und deutet auf ein tieferes Problem in der politischen Steuerung der Bauwirtschaft hin. Haimbuchner stellt klar, dass eine solche Einbahnstraße in der Gesetzgebung die heimische Bauindustrie und die Qualität des Gebäudebestands nachhaltig schädigen könnte.

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Fehlende Transparenz bei Entsorgungskosten

Eine weitere kritische Lücke in der Argumentation der Befürworter der Richtlinie sieht Haimbuchner in der Nichtberücksichtigung zukünftiger Entsorgungskosten. Von den finanziellen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Rückbau dieser massiven Häuser nach weiteren Jahrzehnten entstehen werden, will der Politikschik natürlich nichts preisgeben. Diese Ausblendung langfristiger Wartungs- und Abbruchkosten verzerrt das Bild der Nachhaltigkeit zusätzlich. Ein echter Vergleich müsste auch die Entsorgungsphase einbeziehen, um die tatsächliche Umweltbilanz über den gesamten Lebenszyklus korrekt darzustellen.

Auswirkungen auf die Baupraxis in Österreich

Die anstehende Anpassung der OIB-Richtlinie 7 hat direkte Auswirkungen auf die Baupraxis in ganz Österreich. Wenn die Richtlinien so verabschiedet werden, wie sie derzeit vorliegen, könnten Investoren und Architekten dazu neigen, auf materialschonende aber weniger langlebige Lösungen umzusteigen. Dies würde den Bestand an hochwertigen, erdbeben- und feuerfesten Ziegel- und Betonbauten schwächen. Die Forderungen von Haimbuchner richten sich daher nicht nur gegen die Bürokratie, sondern sollen auch die Substanz des österreichischen Gebäudeparks schützen und die wirtschaftliche Fairness im Baugewerbsektors wiederherstellen.