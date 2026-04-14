Ohne vietnamesische Helfer: Landwirtschaft in OÖ würde stillstehen

Ein oberösterreichischer Landwirt erklärt, warum Erntehelfer aus Vietnam unverzichtbar für seinen Betrieb geworden sind und wie die Abhängigkeit der heimischen Landwirtschaft von ausländischen Arbeitskräften verdeutlicht wird.

Ohne ausländische Erntehelfer würde in Oberösterreich vieles zum Stillstand kommen. Ein Landwirt erklärt, warum für ihn Arbeitskräfte aus Vietnam unentbehrlich geworden sind.

Ob knackiger Salat, erntefrische Erdäpfel oder leckeres Gemüse aus Oberösterreich – was tagtäglich frisch in den Supermarktregalen landet, ist das Resultat harter Arbeit. Sehr viel harter Arbeit. Damit die Ernte überhaupt eingebracht werden kann, braucht es auf den Feldern und Höfen vor allem eines: verlässliche Helfer. Doch genau daran mangelt es seit geraumer Zeit in der oberösterreichischen Landwirtschaft.

Wie Ewald Mayr, Obmann der oberösterreichischen Gemüse-, Erdäpfel- und Obstbauern, in einem Gespräch mit erläutert, ist es in der Landwirtschaft eine immense Herausforderung, Österreicher für manuelle Tätigkeiten zu gewinnen. Früher, so Mayr, fand man Arbeitskräfte in erster Linie in Osteuropa. Aber dieses Modell bröckelt zunehmend. In zahlreichen Herkunftsländern geht es wirtschaftlich bergauf, was den Anreiz, für ein paar Monate körperlich harte Erntearbeit in Österreich zu verrichten, verringert. Für Oberösterreich kommt hinzu, dass es keine direkten Nachbarländer gibt, aus denen Arbeitskräfte unkompliziert nachrücken könnten.

Deutschland bietet mit seinen attraktiveren Arbeitsbedingungen eine stärkere Anziehungskraft und zieht somit viele Arbeitskräfte ab. So können deutsche Bauern Saisonarbeiter 90 Tage lang ohne zusätzliche Lohnnebenkosten beschäftigen. Das bedeutet, dass ein deutscher Bauer netto deutlich mehr auszahlen kann als sein österreichischer Kollege. Daher setzen viele Betriebe bereits seit längerem auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten.

Mayr selbst sorgte vor einigen Jahren mit einer außergewöhnlichen Aktion für Aufsehen: Er ließ Erntehelfer aus Vietnam einfliegen. Dieses Experiment, so Mayr heute, sei recht gut geglückt. Tatsächlich hat sich dieses Modell längst etabliert. Viele der vietnamesischen Arbeitskräfte kehren inzwischen bereits zur fünften oder sechsten Saison nach Oberösterreich zurück. Sie sind sehr fleißig und inzwischen Stammarbeiter, was sich auch nicht ändern wird, freut sich Mayr. Auf seinem Familienbetrieb im Bezirk Eferding werden Arbeitskräfte aus rund sechs Nationen beschäftigt. Mayr lobt die friedliche und gute Zusammenarbeit im Team. Für den Gemüsebauern ist dies nicht nur gelebter Alltag, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Ohne ausländische Arbeitskräfte müsste er am ersten Tag zusperren, betont Mayr. Einen professionellen Obst- und Gemüseanbau könnte man ohne diese Helfer schlichtweg nicht aufrechterhalten. Aus diesem Grund gibt es im Betrieb auch gemeinsame Ausflüge und Teambuilding-Events, beispielsweise zum Welser Volksfest, wo seine Erntehelfer schon einmal die größte Gruppe im Bierzelt stellten. Für ihn sind diese Menschen weit mehr als bloße Saisonkräfte. Es sind diejenigen, die jeden Tag dafür sorgen, dass unsere Regale gefüllt sind.

Der Blick auf die Felder zeigt Mayr aber noch etwas anderes. Auch wenn viele sich beschweren, sieht man daran, wie gut es uns eigentlich geht. Viele Österreicher sind nicht bereit, die harte Arbeit auf dem Feld zu verrichten. Dass Obst und Gemüse dennoch verlässlich geerntet werden, ist vor allem den ausländischen Arbeitskräften zu verdanken. Oder anders formuliert: Weil Menschen aus dem Ausland anpacken, müssen viele Österreicher diese anstrengende Knochenarbeit gar nicht erst verrichten.

Die Abhängigkeit der oberösterreichischen Landwirtschaft von ausländischen Arbeitskräften unterstreicht die Notwendigkeit, Lösungen für die Zukunft zu finden. Dies umfasst sowohl die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen als auch die Suche nach nachhaltigen Strategien, um den Arbeitskräftemangel zu begegnen. Es ist ein komplexes Problem, das eine sorgfältige Analyse und innovative Ansätze erfordert, um die Zukunftsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft zu gewährleisten und gleichzeitig die Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Erntehelfer zu fördern.





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