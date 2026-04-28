ÖGK kürzt Krankenstand ohne Rücksprache – Betroffener in Notlage

Ein 50-jähriger Wiener wurde von der ÖGK ohne Untersuchung oder Rückfrage auf zwei Wochen Krankenstand verkürzt, obwohl sein Hausarzt ihn für einen Monat krankgeschrieben hatte. Die Arbeiterkammer Wien intervenierte und erreichte eine Verlängerung des Krankenstands.

Ein 50-jähriger Wiener wurde von seinem Hausarzt aufgrund psychischer Beschwerden für einen Monat krankgeschrieben. Doch bereits eine Woche später erhielt er einen Brief der Österreichischen Gesundheit skasse ( ÖGK ), in dem sein Krankenstand auf zwei Wochen verkürzt wurde – ohne vorherige Untersuchung oder Rücksprache.

Die ÖGK begründete dies damit, dass der Befund des Hausarztes nicht ausreichend detailliert sei und eine Diagnose durch einen Facharzt erforderlich wäre. Dies stellte den Betroffenen vor ein großes Problem, da Termine bei Psychiatern oft mit langen Wartezeiten verbunden sind und nicht kurzfristig verfügbar sind. Gleichzeitig wurde auch der Arbeitgeber über die Kürzung informiert, der den Mann unter Druck setzte und ihm mit unentschuldigtem Fehlen drohte, falls er nicht pünktlich zur Arbeit zurückkehren würde.

Alternativ schlug der Arbeitgeber vor, Urlaub zu nehmen, obwohl der Mann krank war. In seiner Verzweiflung wandte sich der Betroffene an die Arbeiterkammer Wien, die sich bei der ÖGK für ihn einsetzte. Max Weh von der Abteilung Sozialversicherung der Arbeiterkammer erklärte, dass die ÖGK die Krankschreibung nur aufgrund der unzureichenden Dokumentation des Hausarztes angezweifelt habe. Die Arbeiterkammer konnte jedoch erreichen, dass der Hausarzt eine neue Krankschreibung ausstellte und die Beschwerden genauer beschrieb.

Erst danach lenkte die ÖGK ein und verlängerte den Krankenstand. Max Weh warnte davor, dass ärztliche Krankschreibungen nicht ohne triftigen Grund infrage gestellt werden sollten, da dies Betroffene in eine schwierige Lage bringe. Ohne die Intervention der Arbeiterkammer hätte der Mann möglicherweise seinen Job riskiert oder krank arbeiten müssen. Durch den Einsatz der Arbeiterkammer konnte jedoch sichergestellt werden, dass der Krankenstand anerkannt wurde und der Betroffene die notwendige Zeit zur Genesung erhielt.

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass Krankenkassen ärztliche Atteste nicht leichtfertig anzweifeln und Betroffene in solchen Situationen Unterstützung erhalten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krankenstand ÖGK Arbeiterkammer Psychische Gesundheit Arbeitsrecht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Von Straße abgekommen - Lenker wurde bei Pkw-Überschlag eingeklemmtFreitagnacht überschlug sich ein Pkw auf der L212 zwischen Obergnas und Gnas (Bezirk Südoststeiermark). Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug ...

Read more »

Von Straße abgekommen - Lenker wurde bei Pkw-Überschlag eingeklemmtFreitagnacht überschlug sich ein Pkw auf der L212 zwischen Obergnas und Gnas (Bezirk Südoststeiermark). Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug ...

Read more »

Wilde Debatte im Netz - Warum wurde Vance vor Trump aus Saal gebracht?Während die Gäste des traditionellen Korrespondenten-Dinners gerade ihre Vorspeisen genossen, jagten Sicherheitskräfte nach dem 31-jährigen ...

Read more »

Krankenstand bei Tesla sinkt deutlich – Lohnfortzahlung für Kranke wird kritischDer Krankenstand bei Tesla in Grünheide ist von 17 Prozent im Sommer 2024 auf unter fünf Prozent gesunken. Gleichzeitig stoppt Tesla die Lohnfortzahlung für länger krankgeschriebene Mitarbeiter, wenn diese ihren Gesundheitszustand nicht nachweisen können, was rechtliche Bedenken aufwirft.

Read more »

Traum vom Motorboot wurde für Student zum AlbtraumNur kurz war die Freude am neuen Motorboot am Wolfgangsee für Christopher Pum. Denn: Sein gebrauchtes Oldtimer-Boot ging am Wolfgangsee vergangenes ...

Read more »

Gianna Nannini wurde mit 56 Mama: 'Menschen waren böse'Gianna Nannini: Spätes Mutterglück, Kritik und Stolz auf Tochter Penelope. Die Rocklegende spricht im Interview über Familie und Karriere.

Read more »