ÖGK Defizit: Andreas Huss warnt vor neuen Einsparungen 2027

Die ÖGK reduziert das Defizit von 1 Milliarde auf 72 Millionen Euro. Andreas Huss warnt jedoch, dass ohne neue Einnahmen bis 2027 wieder 450 Millionen fehlen werden.

Andreas Huss, der Vorsitzende der Österreichischen Gesundheitskasse ( ÖGK), wird am Sonntag, den 15. November, eine veränderte Finanzprognose veröffentlichen. Nach einem Jahr der Unsicherheit, in dem ein Verlust von über einer Milliarde Euro befürchtet wurde, korrigiert die größte Krankenversicherung Österreichs ihre Erwartungen nach unten. Die verbesserte Prognose für das laufende Jahr zeigt ein Minus von rund 72 Millionen Euro an. Diese Stabilisierung ist primär auf höhere Beiträge von Pensionistinnen und Pensionisten sowie auf steigende Selbstbehalte zurückzuführen. Dennoch betont Huss, dass diese Zahlen nur eine vorübergehende Linderung darstellen und nicht die langfristigen strukturellen Probleme lösen.

Finanzlage und Prognose 2027

Die aktuelle Verbesserung der Haushaltslage der ÖGK ist zwar ein Erfolg für die aktuelle Führung, doch sie reicht für die Zukunft nicht aus. Laut aktuellen internen und externen Schätzungen wird das Defizit der Gesundheitskasse bis zum Jahr 2027 wieder auf rund 450 Millionen Euro ansteigen. Dieser Anstieg wird nicht nur durch gestiegene Ausgaben, sondern auch durch notwendige Investitionen der Kasse getrieben. Die ÖGK versichert mehr als sieben Millionen Menschen in Österreich. Stark steigende Gesundheitsausgaben und demografische Veränderungen bringen die Versicherungskasse zunehmend an ihre finanziellen Grenzen. Um die Stabilität zu gewährleisten, muss die Kasse jetzt gegensteuern und sich auf eine stark alternde Gesellschaft vorbereiten.

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Demografischer Wandel und Kostenfaktoren

Die Grund für die zukünftige Verschlechterung der Finanzlage liegt in der Demografie. Bei einem Jahresbudget von rund 23 Milliarden Euro haben selbst kleine Schwankungen enorme Auswirkungen auf das Gesamtbudget. Eine starke Grippewelle mit langen Krankenständen kann der ÖGK zum Beispiel 50 Millionen Euro kosten. Umgekehrt spart die Kasse Millionen Euro, wenn teure Medikamente aus dem Patentschutz fallen. Diese Volatilität macht es schwer, weit vorauszuplanen, weshalb ein stabiles Budget unerlässlich ist. Die Zahl der über 65-Jährigen dürfte bis 2050 um fast 40 Prozent auf rund 2,5 Millionen Menschen ansteigen. Ältere Menschen brauchen rund doppelt so viele medizinische Leistungen wie der Durchschnitt der anderen Altersgruppen, was die Kosten exponentiell erhöht.

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Stakeholder-Positionen und Widerstand

Peter McDonald, der Arbeitgeber-Vertreter und derzeitige Vorsitzende des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, sieht die Tragweite der demografischen Entwicklung klar. Er wechselt sich halbjährlich mit Andreas Huss als ÖGK-Vorsitzender ab. McDonald kritisiert den sinkenden Anteil der Beitragszahler: Während 1960 noch fünf Erwerbstätige die Leistungen eines Pensionisten finanzierten, sind es heute drei. Bis 2050 werden es nur noch zwei Erwerbstätige pro Pensionist sein. Dieser Rückgang der Beitragszahler in den nächsten 25 Jahren steht einem Anstieg der Leistungsbezieher gegenüber. Die Arbeitgeber wälzen umstrittene Sparideen auf die Versicherten ab und stoßen dabei auf breiten Widerstand in der Politik und der Öffentlichkeit.

Konkrete Einsparungen und zukünftige Maßnahmen

Bereits in den vergangenen Monaten hat die ÖGK massive Eingriffe in die Finanzsärke der Versicherten vorgenommen. Den größten Brocken bildete 2025 die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge von Pensionistinnen und Pensionisten von 5,1 auf sechs Prozent der Bruttopension. Dies bringt der ÖGK jährlich rund eine halbe Milliarde Euro zusätzliche Einnahmen. Seit heuer müssen 1,5 Millionen Pensionisten die jährliche E-Card-Servicegebühr von 25 Euro zahlen, was weitere 40 Millionen Euro einbringt. Nur noch Mindestpensionisten sind davon befreit. Andreas Huss dankt den Pensionisten für diese Beiträge, ohne die das Minus heuer bei rund einer Milliarde Euro gelegen hätte. Trotz dieser Maßnahmen wird die ÖGK keine weiteren Einsparungen auf Kosten der Versicherten mehr durchsetzen, während die Dienstgeber, darunter McDonald, weiterhin nach Lösungen wie gestaffelten Selbstbehalten suchen.