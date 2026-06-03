OGH zu Likes: Vorsicht bleibt geboten trotz zivilrechtlichem Freispruch

Der Oberste Gerichtshof hat in einem konkreten Fall die Haftung für "Likes" unter ehrverletzenden Kommentaren eingeschränkt. Top-Jurist Michael Rami warnt dennoch vor Sorglosigkeit, da die strafgerichtliche Beurteilung noch aussteht und hohe Schadenersatzforderungen drohen. Das Hass-im-Netz-Gesetz muss dringend reformiert werden.

Trotz aktueller höchstgerichtlicher Entscheidungen warnt Top-Jurist Michael Rami weiterhin vor zu sorglosem Umgang mit " Like s" in sozialen Medien. Das Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz müsse rasch von der Politik repariert werden, so seine Forderung.

Ein kürzlich vom Obersten Gerichtshof (OGH) entschiedener Fall illustriert die Komplexität. Ein Ehemann hatte ein Posting über eine Familienfeier veröffentlicht, unter das ein Dritter einen Kommentar setzte, der sinngemäß aussagte, es sei "eigentlich traurig", dass man "mit Falschheit soviel Geld verdient". Dieser Kommentar erhielt 77 "Likes". Der Ehemann klagte gegen eine der Personen, die den Kommentar geliked hatte, auf Unterlassung.

Er argumentierte, durch das "Gefällt mir" sei in seine Persönlichkeitsrechte eingegriffen und das "Liken" sei als beitragshandelnde Handlung zur Verbreitung der ehrverletzenden Äußerung zu qualifizieren. Der OGH entschied jedoch, dass die Beurteilung eines "Likes" stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu treffen sei und der jeweilige Kontext einzubeziehen sei. Im konkreten Fall sei der gehobene Daumen als Zeichen der Antipathie gegenüber dem Kläger aufzufassen und darin liege kein Verstoß gegen die Ehre.

Michael Rami, selbst Verfassungsrichter, bezeichnet die Entscheidung als "bemerkenswert und sehr gründlich", stellt aber klar: "Sie ist allerdings nur zum Zivilrecht ergangen. Es bleibt abzuwarten, ob die Strafgerichte dem folgen werden. Bis dahin sollte man mit Likes vorsichtig sein.

" Diese Warnung ist besonders relevant, weil im Rahmen von Privatanklagen für ein "Gefällt mir" zu einem Hass-Kommentar mehrere tausend Euro Schadenersatz gefordert werden können. Ein Rechenbeispiel: Bei 70 Likes zu jeweils 2000 Euro (fiktiv gefordertem Schadenersatz) wären das 140.000 Euro für den Kläger - und das nur für Reaktionen auf einen einzigen Kommentar. Die Rechtslage bleibt also unübersichtlich und birgt erhebliche finanzielle Risiken





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