OGH-Urteil zu Beihilfen: Staatliche Förderungen müssen je Konzern bemessen werden

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass EU-Beihilfegrenzen pro Konzern und nicht pro Tochtergesellschaft gelten. Das hat für viele österreichische Unternehmen weitreichende Rückforderungen und mögliche Insolvenzen zur Folge.

Der Oberste Gerichtshof ( OGH ) hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass für staatliche Finanzspritzen die EU-Höchstgrenzen pro Konzern und nicht pro einzelner Tochtergesellschaft gelten. Diese Interpretation hat weitreichende Konsequenzen für österreichische Unternehmen, da die Republik Österreich die Höchstgrenzen bisher auf jede einzelne Gesellschaft innerhalb eines Konzerns anwandte und damit den gesetzten Rahmen von 2,3 Millionen Euro je Unternehmen überschritt.

Das Urteil (GZ: 1Ob23/26b) erging im Verfahren um eine Raststättenkette, die argumentiert hatte, die Förderungen gutgläubig im Vertrauen auf die nationalen Vorgaben erhalten zu haben. Der OGH wies diese Argumentation jedoch zurück und stellte klar, dass die Finanzverwaltung unionsrechtlich verpflichtet ist, rechtswidrige Beihilfen zurückzufordern. Für den Staat bedeutet dies voraussichtlich erhebliche Einnahmen in Millionenhöhe. Im konkreten Fall der Raststättenkette ging es um eine Überzahlung von 1,42 Millionen Euro, die mit noch ausstehenden Hilfen verrechnet wurde.

Rechtsanwälte der betroffenen Unternehmen warnen jedoch vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. Harald Strahberger, der das klagende Unternehmen vertrat, rechnet mit einer Rückforderungswelle durch die Finanzämter, die vermehrt zu Unternehmensinsolvenzen führen könnte. Auch Georg Eisenberger, der mehrere Betroffene vertritt, bezeichnet das Urteil für viele Betriebe als potenziell existenzbedrohend und brutal. Experten bleiben jedoch vorsichtig hinsichtlich des tatsächlichen Ausmaßes der Rückforderungen.

Eine wichtige Rolle könnte die sogenannte Umwidmungsrichtlinie spielen, die es Unternehmen nachträglich ermöglicht, auf andere Fördermodelle wie einen Verlust- oder Schadensausgleich umzustellen. Zudem ist beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf Initiative des Oberlandesgerichts Wien eine Anfrage anhängig, die klären soll, ob für die damals nur auf Englisch vorliegenden Beihilfeentscheidungen der EU-Kommission eine Übersetzung notwendig gewesen wäre





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