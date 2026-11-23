Nach dem OGH-Urteil im Buwog-Prozess führt der Staat Wien einen langwierigen Rechtsstreit über die Vergütung der Verfahrenshilfe-Anwälte. Dabei geht es um Hunderttausende Euro, die dem Anwalt Jörg Zarbl zustehen könnten.

Der langjährige Buwog-Prozess hat mit dem letztinstanzlichen Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) im März 2025 kein endgültiges Ende gefunden, was die finanziellen Aspekte des Verfahrens betrifft. Das Gerichtsverfahren gegen den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und vierzehn weitere Angeklagte gilt als eines der aufwendigsten Verfahren in der österreichischen Justizgeschichte. Es erstreckte sich über einen Zeitraum von drei Jahren mit knapp einhundertsiebzig Verhandlungstagen, was erhebliche Belastungen für die beteiligten Verteidiger nach sich zog.

Hohe Kosten für Verfahrenshilfe im Fokus

Die Vergütung der Verfahrenshilfe-Verteidiger ist derzeit Gegenstand intensiver juristischer Auseinandersetzungen, die noch immer vor den Gerichten schweben. Verfahrenshilfe wird gewährt, wenn Angeklagte wie der mitverurteilte Lobbyist Walter Meischberger die Kosten für eine private Verteidigung nicht selbst tragen können. Im Gegenzug für die geleistete Arbeit zahlt der Staat in die Altersvorsorge der Anwälte ein. Bei sehr langen Verfahrensanwaltschaften kann eine Sondervergütung geltend gemacht werden, die sich am Anwaltstarif orientiert, jedoch oft durch Abschläge gemindert wird.

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Kritik an der Höhe der Kammer-Zuschüsse

Der Verteidiger von Walter Meischberger, Jörg Zarbl, forderte für das Jahr 2019 eine Vergütung von 473.739,87 Euro. Die Anwaltskammer Wien legte zunächst nur rund einhundertdreißigtausend Euro als angemessene Vergütung fest. Erst nach Rechtsmitteln erhöhte der Ausschuss der Kammer den Betrag um etwa 8.800 Euro und später um weitere 330,48 Euro. Zarbl argumentiert, dass ein solches Großverfahren für Einzelanwälte kaum machbar sei und er nicht verstehe, warum die Kammer so zurückhaltend mit den Zuschüssen ihrer Mitglieder umgehe.

Einschätzung des Verwaltungsgerichts

Das Verwaltungsgericht (VwG) Wien setzte die angemessene Vergütung schließlich auf 257.242,23 Euro fest. Die Anwaltskammer Wien legte gegen diese Entscheidung Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ein. Der VwGH wies diese Revision jedoch zurück und bestätigte die Entscheidung des VwG. Das höchste Gericht stellte fest, dass das VwG der bestehenden Rechtsprechung des VwGH nicht abgewichen war, wie im Erkenntnis Ra 2024/07/0192 dokumentiert ist.

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Position des Justizministeriums

Der Präsident der Anwaltskammer Wien, Peter Csoklich, erklärte die Haltung der Kammer damit, dass das Justizministerium die von der Kammer festgesetzten Beträge nur so weit refundiere, wie sie unbedingt geleistet werden müssten. Da noch nicht alle Fragen gerichtlich geklärt seien, sei der Rechtsweg auszuschöpfen. Csoklich betonte die schwierige Position der Kammer und erklärte: Wir sitzen zwischen den Stühlen. Dies unterstreicht die Spannung zwischen den Interessen der Anwälte und der staatlichen Finanzkontrolle.

Präzedenzfälle und offene Fragen

Bereits im Jahr 2024 hatte sich der VwGH mit der Vergütung von Jörg Zarbl für das Jahr 2020 befasst. In diesem Fall urteilte das Gericht, dass die Kammer dem Anwalt zu wenig (87.000 Euro) und das VwG zu viel (351.000 Euro) zugebilligt hatte. Das Gericht musste in diesem Zusammenhang erneut entscheiden, wobei das genaue Ergebnis dieser Entscheidung nicht öffentlich bekannt ist. Ein Verfahren für das Jahr 2020 ist bereits beendet, während die Auseinandersetzungen um die Vergütung für 2019 andauern.