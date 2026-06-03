OGH: "Like" ist nicht automatisch eine Zustimmung

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass ein "Like" auf sozialen Netzwerken nicht automatisch eine Zustimmung zu allen Aspekten einer Äußerung eines Dritten bedeutet.

Der Oberste Gerichtshof ( OGH ) hat entschieden, dass ein " Like " auf sozialen Netzwerken nicht automatisch eine Zustimmung zu allen Aspekten einer Äußerung eines Dritten bedeutet. Das bedeutet, dass man nicht so belangt werden kann, als hätte man einen beleidigenden Kommentar selbst verfasst.

Der OGH hat sich auf einen Fall befasst, bei dem eine Userin einem beleidigenden Kommentar unter einem Posting inklusive Foto zu einer Familienfeier einen "Like" gegeben hatte. Der Publizist Sebastian Bohrn Mena, der das Bild gepostet hatte, klagte daraufhin die Userin zivilrechtlich.

Der OGH wies die einstweilige Verfügung ab, da man in diesem Fall davon ausging, dass das "Like" der Userin "von den durchschnittlichen Betrachtern des Facebook-Profils als Ausdruck unspezifischer Antipathie gegenüber dem Kläger oder gegenüber dessen öffentlicher Zurschaustellung seines privaten Eheglücks aufgefasst wird". Darin liegt laut OGH keine Ehrenbeleidigung.

Zudem bliebe ein "Like" grundsätzlich in seinem Aussagegehalt hinter jenem eines individuell formulierten Kommentars zurück. Die Medienanwältin Maria Windhager schrieb auf Bluesky von einer "vernünftigen zivilrechtlichen Entscheidung". Der OGH hat sich auf eine Stellungnahme des Schweizer Bundesgerichts aus dem Jahr 2020 angeschlossen. In diesem Fall geht es um den Vorwurf der "Ehrenbeleidigung" und damit um eine zivilrechtliche Angelegenheit.

Bei "Gefällt mir"-Angaben auf beleidigende oder abwertende Kommentare kann es aber auch zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen. Offen bleibt die Frage, ob auch die Strafgerichte dem Entscheid folgen werden. Die Diskussion, ob die Zustimmung durch ein "Like" ausreicht, um rechtlich belangt zu werden, wurde in den vergangenen Tagen verstärkt in sozialen Netzwerken ausgetragen. So schrieb "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk von einer bisherigen "Gesetzeslücke" und einer Gefahr für die Meinungsfreiheit





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