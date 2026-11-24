Der Oberste Gerichtshof spricht Anwältin Astrid Wagner frei. Freizügige Selfies gelten nicht als Berufsverstoß und keine unlautere Werbung für die Kanzlei.

Der Oberste Gerichtshof hat in einer wegweisenden Entscheidung eine Disziplinarstrafe gegen die Top-Anwältin Astrid Wagner aufgehoben. Die Juristin hatte sich wegen der Veröffentlichung freizügiger Fotos auf Social-Media-Plattformen vor der Rechtsanwaltskammer verantworten müssen. Das Höchstgericht befand nun, dass das Verhalten nicht gegen die Berufsordnung verstoße.

Rechtlicher Hintergrund der Disziplinarmaßnahme

Der Konflikt begann im Juni 2022, als Wagner ein Foto auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei postete. Auf diesem Bild war ihre nackte Schulter sowie ein Teil ihres Oberkörpers zu sehen. Im April 2024 folgten weitere Abbildungen von einem Wanderausflug, die ebenfalls freizügig gestaltet waren. Der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer wertete dies als zu viel Nacktheit.

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Die Behörde argumentierte, dass Anwälte auch in ihrer Freizeit besonders auf das Ansehen ihres Berufsstandes achten müssten. Die Folge war eine Verurteilung Wagners, da man einen Verstoß gegen die berufsethischen Standards sah. Die Anwältin legte jedoch Widerspruch ein und klagte weiter, da sie die Maßnahme als ungerechtfertigt ansah. Sie wollte sich nicht ohne weiteres von einer überholten Vorstellung von Anstandsregeln bevormunden lassen.

Argumentation des Obersten Gerichtshofs

Die Höchstrichter stellten eine deutlich lockerere Bewertung der Sachlage fest. In ihrer Begründung heißt es, Wagner zeige auf den Fotos nicht mehr nackte Haut, als man es von einem rückenfreien Abendkleid kenne. Ein klarer Verstoß gegen geltende Anstandsregeln konnte von den Richtern nicht ausgemacht werden. Das Gericht betonte, dass gesellschaftliche Maßstäbe für das als freizügig empfundene Verhalten im Laufe der Zeit wandelbar sind.

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Zudem wies der Oberste Gerichtshof den Vorwurf zurück, die Bilder dienten einer unzulässigen Werbung für die Kanzlei. Gewöhnliche Urlaubsbilder vorSeen, Wäldern oder Wiesen seien keine aufdringliche Werbung. Selbst dann, wenn der Beruf der abgebildeten Person im Profil ersichtlich ist, handele es sich um private Einblicke. Diese seien im modernen digitalen Zeitalter gesellschaftlich zunehmend akzeptiert und müssen bei der Beurteilung berücksichtigt werden.

Reaktion von Astrid Wagner und der Branche

Für Astrid Wagner ist dies eine wichtige Entscheidung im Hinblick auf die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Sie betonte, dass das, was Männer längst dürfen, jetzt auch für Frauen gelte. Die Anwältin wurde mit Zuspruch von Kolleginnen und Kollegen überhäuft. Die Aufhebung der Strafe zeigt der Rechtsanwaltskammer ein deutliches Signal, dass private Meinungsäußerung und Bildpublikation nicht pauschal bestraft werden dürfen.

Die Entscheidung hat weitreichende Implikationen für das Berufsrecht von Juristen. Sie definiert neu, wie ein zeitgemäßer Umgang mit sozialen Medien innerhalb der Anwaltschaft auszusehen hat. Künftig werden Disziplinarverfahren wegen privater Online-Aktivitäten wahrscheinlicher hinterfragt werden. Die Grenzen zwischen privater Sphäre und beruflicher Repräsentation müssen im digitalen Zeitalter neu verhandelt werden, ohne die Integrität des Berufsstands zu gefährden.