Der Oberste Gerichtshof hebt eine Disziplinarstrafe wegen provokanter Urlaubsfotos auf. Anwälte dürfen unter Bedingungen nackte Haut zeigen, die im gesellschaftlichen Wandel akzeptiert ist.

Der Oberste Gerichtshof hat eine disziplinarrechtliche Verurteilung einer Anwältin wegen der Veröffentlichung freizügiger Urlaubsfotos in sozialen Medien aufgehoben. Die Höchstrichter urteilten, dass Bilder mit unbekleidetem Oberkörper nicht automatisch die Ehre des Anwaltsstandes beeinträchtigen, sofern sie einem zeitgemäßen Umgang mit digitalen Plattformen entsprechen und keine marktschreierische Werbung darstellen.

Zeitgemäßer Umgang mit Social Media

Die Rechtsauffassung des Gerichts orientiert sich daran, dass Begriffe wie Freizügigkeit und Anstand einem stetigen Wandel unterliegen und neu interpretiert werden müssen. Der OGH betonte, dass ein Vergleich mit traditioneller Kleidung aufgetragen ist und festgestellt wurde, dass die gezeigten Fotos nicht mehr nackte Haut offenbaren als ein rückenfreies Abendkleid bei einer Gala. Damit verbietet das Gericht eine starre Auslegung moralischer Kriterien und verlangt eine moderne Betrachtungsweise digitaler Inhalte.

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Die Richter stellten klar, dass die posteten Bilder weder allgemeinen Moralkriterien widersprachen noch gegen zeitgemäße Anstandsregeln verstoßen. Es ging darum, einen fairen Maßstab für die berufliche Integrität von Juristen im digitalen Zeitalter zu finden, ohne private Freizeitgestaltung unnötig zu kriminalisieren, solange keine explizite berufliche Diskreditierung vorliegt.

Einzelheiten der Fotos und öffentliche Wahrnehmung

Zunächst hatte der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer die Frau wegen mehrerer Punkte disziplinarrechtlich verurteilt, da sie seit Juni 2022 ein Foto auf der Startseite des Instagram-Profils ihrer Kanzlei platziert hatte. Das Bild zeigte die Anwältin von der rechten Seite mit unbekleidetem Oberkörper vor einem See. Zudem postete sie an einem Apriltag des Jahres 2024 weitere Fotos bei einem Wanderausflug, wobei sie ihre Zugehörigkeit zum Anwaltsstand offenlegte.

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Weil die Frau mehr als tausend Follower hatte, waren diese öffentlich einsehbaren Accounts von vielen Menschen sichtbar. Die OGH-Richter prüften die Fotos jedoch genau und stellten fest, dass diese bloße Urlaubs- oder Freizeitfotos waren. Sie zeigten die Beschuldigte mit unbekleidetem Oberkörper in freier Natur, jedoch in unauffälligen Posen, die sekundäre Geschlechtsmerkmale verdeckten und keine akquisitorische Verknüpfung aufwiesen.

Marktschreierische Werbung und disziplinarrechtliche Folgen

Obwohl die Verurteilung wegen der Fotos aufgehoben wurde, bestätigten die Höchstrichter den disziplinarrechtlichen Schuldspruch wegen anderer Vergehen. Die Anwältin hatte in zwei Fällen stellvertretend erhaltenes Geld in zu geringem Ausmaß bzw. erst nach erfolgter Disziplinaranzeige an einen Mandanten weitergeleitet. Diese Handlungen galten als grobe Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht.

Die Argumentation der Frau, dass es sich um ein Versehen handle, das in einer Kanzlei mit größerem Klientenstock durchaus vorkommen könne, ließ der OGH nicht gelten. Aufgrund dieser Versäumnisse wurde die Anwältin zu einer Disziplinarstrafe von 1500 Euro verurteilt. Die Entscheidung des Gerichts zeigt somit eine Differenzierung zwischen privater Bildnutzung und beruflichem Fehlverhalten im Umgang mit Mandantengeldern.