OGH erlaubt Auktion von Hund bei Trennung

Der Oberste Gerichtshof hat einer Versteigerung eines gemeinsamen Labradoodle zugestimmt. Dies eröffnet neuen Rechtsraum für die Aufteilung von Haustieren nach Trennungen.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einer wegweisenden Entscheidung das rechtliche Mittel der Zivilteilung für gemeinsam gehaltene Haustiere zugelassen. Damit wurde der Antrag einer Frau genehmigt, die einen gemeinsamen Labradoodle nach ihrer Trennung versteigern lassen wollte, um das Tier allein zu erhalten. Diese Entscheidung steht im direkten Widerspruch zu den Urteilen der Vorinstanzen, die eine solche Maßnahme bis dato als rechtlich unmöglich betrachtet hatten. Der Höchstgerichtshof begründete seine Position mit der gesetzlichen Gleichstellung von Tieren und anderen Sachen, solange keine spezifischen Ausnahmeregelungen existieren.

Rechtliche Grundlagen der Haustier-Auktion

Die Rechtsfrage drehte sich um die sogenannte Zivilteilung, ein Verfahren, das normalerweise bei Immobilien oder gemeinsamen Wirtschaftsgütern angewendet wird, wenn die Miteigentümer nicht mehr einig sind. Bei einer solchen Teilung wird die gemeinsame Sache versteigert, und der Erlös wird unter den Eigentümern aufgeteilt. Die Klägerin beabsichtigte, bei der Versteigerung des Labradoodle das höchste Gebot abzugeben, um das Tier für sich allein zu erhalten. Dies stellte einen neuen rechtlichen Ansatz dar, da Haustieren traditionell ein besonderer Schutzstatus zukommt, der über reinen Wirtschaftswert hinausgeht.

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Argumente der Parteien und Instanzen

Die Frau führte an, dass die Zivilteilung die einzige Chance sei, das Tier ausschließlich für sich zu beanspruchen. Der Mann warnte davor, dass bei einer Versteigerung ein Dritter mitbieten könnte, wodurch beide Halter ihr Recht auf Betreuung verlieren würden. Das Bezirksgericht Graz-Ost und das Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen lehnten den Antrag ab, da Haustiere nicht gepfändet werden dürfen. Sie argumentierten, dass die Pfändungsbeschränkungen analog auf Teilungsklagen anzuwenden seien, um emotionale Bindungen zu schützen. Der OGH wies diese Analogie zurück, da Teilungsklagen nicht der Durchsetzung von Geldforderungen dienen.

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Hintergrund des Rechtsstreits um den Labradoodle

Das Paar lebte drei Jahre zusammen und erwarb im Jahr 2021 gemeinsam einen Labradoodle. Die Beziehung endete zwei Jahre später, wobei die Partner nie in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hatten. Nach der Trennung vereinbarten sie zunächst eine abwechselnde Betreuung, die ein dreiviertel Jahr gut funktionierte. Die Frau verweigerte daraufhin die Herausgabe des Hundes. Im November 2024 erzielte der Mann eine Benutzungsregelung vor Gericht, die ihm das Recht gab, den Hund freitags um 17 Uhr abzuholen und mittwochs um 19 Uhr zurückzubringen. Die Frau hielt sich erst im November 2025 an diese Vorgaben.

Weitere Verfahrensschritte und Konsequenzen

Laut dem OGH muss die erste Instanz nun prüfen, ob das Paar einst eine sogenannte Fortsetzungsvereinbarung getroffen hat, die eine spätere Teilungsklage untersagt. Diese Vereinbarung müsste schlüssig, aber nicht explizit ausgedrückt, vorhanden sein, solange beide Halter Gefühle für das Tier haben. Die nach der Trennung getroffene Benützungsvereinbarung reicht dafür nicht aus. Sollte keine solche Vereinbarung bestehen, wird die Versteigerung stattfinden. Beide Parteien können weiterhin Rechtsmittel einlegen, bis der OGH in der Sache selbst entscheidet.