Ofner triumphiert in Madrid und zieht in die zweite Runde ein

Sebastian Ofner hat bei den ATP-Masters-1000 in Madrid den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in zwei Tiebreaks besiegt und steht nun in der zweiten Runde, wo er auf Tomas Martin Etcheverry trifft.

Der österreichische Spitzentennisser Sebastian Ofner hat bei den hochdotierten ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid einen erfolgreichen Start hingelegt. In einer spannungsgeladenen Erstrundenpartie bezwang er den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in zwei umkämpften Sätzen mit 7:6(5) und 7:6(0).

Für Ofner war es bereits das dritte Antreten im Hauptfeld dieses prestigeträchtigen Turniers, bei dem Preisgelder in Höhe von über acht Millionen Euro ausgeschüttet werden. Der Einzug in die zweite Runde stellt somit bereits einen beachtlichen Erfolg dar, da er zum zweiten Mal in seiner Karriere diese Hürde überwinden konnte. In der nächsten Runde erwartet ihn nun eine deutlich größere Herausforderung in Form des als Nummer 25 gesetzten Argentiniers Tomas Martin Etcheverry.

Das Match gegen Basilaschwili war von Anfang an durch ein ausgeglichenes Spielverlauf geprägt. Ofner, der aufgrund von Absagen anderer Spieler ins Hauptfeld rutschte, musste im ersten Satz früh einen Break gegen sich hinnehmen. Er zeigte jedoch sofort seine kämpferische Einstellung und glich mit einem direkten Rebreak aus. Im weiteren Verlauf des Satzes demonstrierten beide Spieler eine hohe Konstanz bei ihren Aufschlagspielen, wodurch die Entscheidung im Tiebreak fallen musste.

Dort zeigte Ofner seine Nervenstärke und zog schnell auf 5:0 davon. Trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens von Basilaschwili, der vier Punkte in Folge gewann, ließ sich Ofner nicht aus dem Konzept bringen. Basilaschwili konnte den ersten Satzball mit einem starken Ass noch abwehren, doch nach einer intensiven Grundlinienrallye verwandelte Ofner seinen zweiten Satzball und sicherte sich den ersten Satz nach 53 Minuten Spielzeit. Die österreichische Fangemeinde feierte diesen Erfolg mit lautstarken “Ofi”-Sprechchören.

Im zweiten Satz bot sich ein ähnliches Bild wie im ersten. Ofner stand bei einem Stand von 4:5 unter Druck und musste zwei Satzbälle abwehren. Mit einem beeindruckenden Ass gelang es ihm jedoch, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel auf 5:5 zu bringen. Im anschließenden Tiebreak dominierte Ofner seinen Gegner regelrecht und ließ Basilaschwili keinen einzigen Punkt.

Nach dem verwandelten Matchball brachen erneut Jubelschreie aus der kleinen, aber enthusiastischen Fangruppe aus. Es war bereits das zweite Duell zwischen Ofner und Basilaschwili, nachdem sich Ofner bereits 2017 in Kitzbühel gegen den Georgier durchgesetzt hatte. Bisher traf Ofner einmal auf Etcheverry, den er 2023 in Bastad besiegen konnte. Trotz dieses Erfolgs ist Etcheverry, der aktuelle Weltranglisten-83. und Sieger des Turniers in Rio de Janeiro, als Nummer 29 der Welt der klare Favorit in dieser Begegnung.

Ofner wird sich also auf ein hart umkämpftes Match einstellen müssen, um auch in der zweiten Runde erfolgreich zu sein. Die Vorfreude auf dieses Duell ist groß, da es für Ofner eine Chance darstellt, sich gegen einen hochrangigen Gegner zu beweisen und seine gute Form zu bestätigen. Die Unterstützung der Fans wird dabei sicherlich eine wichtige Rolle spielen





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