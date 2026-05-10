Official Opening Ceremony and "Turquoise Carpet" for the Eurovision Song Contest 2026 in Vienna

The Eurovision Song Contest 2026 officially kicks off in Vienna with an Opening Ceremony and a spectacular "Turquoise Carpet" event on Sunday, May 10. The Wiener Rathausplatz will host 30,000 fans, and the city will pay tribute to past winners JJ, Conchita, and Udo Jürgens. Visitors can expect a diverse program featuring music, karaoke, live performances, and DJs.

Mit Opening Ceremony und" Turquoise Carpet " startet am Sonntag offiziell die ESC-Woche in Wien . Der Ring wird gesperrt, 30. 000 Fans werden erwartet. Nun ist es endlich so weit – der Eurovision Song Contest 2026 startet in Wien .

Heute am Sonntag, 10. Mai, steigt am Wiener Rathausplatz, 30.000 Fans werden dabei erwartet. Mit der offiziellen Opening Ceremony und dem spektakulären"Turquoise Carpet"-Event fällt der Startschuss für die ESC-Woche. Die Stadt sagt"Merci Chérie" an die ESC-Sieger JJ, Conchita und Udo Jürgens.

Besucher können sich auf ein spannendes Programm mit Musik, Karaoke, Live-Auftritten und DJs freuen. Bei dem die besten SSongcontest-Openings gezeigt werden. Danach folgen Monika Ballwein und ein Karaoke -Chor unter dem Motto"Voices of Volunteers". Alle 35 Delegationen ziehen mit musikalischer Begleitung über den Rathausplatz ein.

Begleitet werden sie unter anderem vom ORF Radio Symphonie Orchester Wien, Vorjahres-ESC-Sieger JJ und der Woodstock Allstar Band. Das"Turquoise Carpet"-Event gilt als offizieller Auftakt des Eurovision Song Contest 2026. Die Delegationen ziehen vom Burgtheater über den türkisen Teppich Richtung Rathausplatz und werden dort auf der großen Bühne begrüßt. Danach geht es weiter in das Wiener Rathaus, wo die offizielle"Welcome Reception" stattfindet.

Musikalisch wird der Einzug von einer Big Band begleitet. Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien eröffnet das Event mit einer live gespielten musikalischen Sequenz und präsentiert während des Einzugs mehrere ESC-Medleys. Dazu kommen ESC-DJs und weitere Programmpunkte. Bis Mitternacht läuft danach eine große Live-DJ-Show mit den größten Eurovision-Hits.

Taschen, Rucksäcke und andere Behälter sind verboten. Erlaubt ist nur, was in einer Hosentasche Platz findet. Transparente Behältnisse bis maximal A6-Format dürfen mitgenommen werden. Rund um das Burgtheater und das Wiener Rathaus wird der Ring gesperrt





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