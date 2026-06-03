Öffentliches Hearing der ORF-Chef-Kandidaten: Visionen und Kontroversen

Fünf Bewerber um den ORF-Generaldirektor-Posten stellten sich am Dienstag einem öffentlichen Hearing. Die Kandidaten präsentierten ihre Visionen und diskutierten kontrovers über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich.

Am Dienstagabend lud das Neoslab, die Parteiakademie der Neos, zu einem öffentlichen Hearing der fünf Bewerberinnen und Bewerber für den Posten des ORF - Generaldirektor s. Die Kandidaten - Markus Breitenecker, Petra Höfer, Johannes Larcher, Clemens Pig und Lisa Totzauer - hatten genau vier Minuten Zeit, ihre Vision für den zukünftigen Kurs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darzulegen.

Moderiert wurde die Runde von Anna Wallner, die anschließend in einer Fragerunde kritische Nachfragen stellte. Die Veranstaltung bot einen tiefen Einblick in die unterschiedlichen Strategien und Perspektiven der Anwärter auf einen der einflussreichsten Medienposten Österreichs. Johannes Larcher, ehemaliger HBO-MAX-Manager, eröffnete mit einer deutlichen Kritik an der mangelnden Trennung zwischen Meinung und Nachricht, insbesondere in der ZiB 2. Auf Nachfrage von Moderatorin Wallner, konkret wen oder was er meine, wich Larcher aus: Wir wissen alle, wovon wir sprechen.

Es gibt eine Grauzone, wo nicht mehr klar ist, handelt es sich um eine Analyse, eine Meinung oder um eine Information. Er betonte zudem die schlechte Stimmung im Haus, nachdem er mit vielen Mitarbeitenden gesprochen habe: Die Stimmung ist im Keller. Larcher plädierte für eine klarere redaktionelle Linie und mehr Transparenz, um das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen. Petra Höfer, ehemalige ORF-Managerin, erklärte emotional: Ich liebe den ORF, weshalb sie sich trotz eines früheren Rechtsstreits mit dem Sender erneut beworben habe.

Sie wolle einiges in Ordnung bringen und verwies auf ihren Vergleich nach der Klage. Höfer setzt auf eine Rückbesinnung auf die Kernaufgaben des ORF: Information, Bildung und Kultur. Sie versprach, die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stärken und politische Einflussnahme entschieden zurückzuweisen. Markus Breitenecker, Ex-Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 Puls4, sorgte mit einer selbstkritischen Anekdote für Aufsehen: Er gestand, dass er das mittlerweile eingestellte ATV-Format Geschäft mit der Liebe selbst furchtbar fand.

Interessant war sein Hinweis, dass der Erfinder dieses Formats heute Unterhaltungschef des ORF sei - gemeint war Ex-ATV-Chef Martin Gastinger. Breitenecker betonte seine Erfahrung im Privatfernsehen und plädierte für eine moderne, digitalere Ausrichtung des ORF, um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Lisa Totzauer, ORF-Magazinchefin, zeigte sich kämpferisch: Wir haben keine Zeit mehr! Sie unterstrich ihre profunde Kenntnis der internen Strukturen und forderte eine sofortige Reform der Hierarchien und Entscheidungsprozesse.

Totzauer sieht den ORF vor existenziellen Herausforderungen und will mit einem klaren Fahrplan gegensteuern, bevor der Sender weiter an Relevanz verliert. Clemens Pig, ehemaliger APA-CEO, thematisierte die politische Vereinnahmung des Auswahlprozesses: Ich habe in den vergangenen Wochen viel gelernt über Österreich. Ich wusste gar nicht, was alles möglich ist. Er beklagte, dass man einen aussichtsreichen Kandidaten wie ihn offenbar auf die Seite räumen wolle.

Pig, der keiner Partei angehört, erlebte den hohen Politisierungsgrad dieser Sache am eigenen Leib. Er rief dazu auf, gegen solche Einflussnahme anzukämpfen und den ORF als unabhängige Instanz zu bewahren. Das Hearing verdeutlichte die tiefe Zerrissenheit des ORF zwischen politischen Interessen und journalistischem Auftrag. Die Kandidaten präsentierten unterschiedliche Ansätze, von technologischer Erneuerung über inhaltliche Klarheit bis hin zu strukturellen Reformen.

Die Entscheidung, wer die Zukunft des ORF prägen wird, fällt in den kommenden Wochen durch die unabhängige Findungskommission. Die öffentliche Diskussion zeigte jedoch, dass der Reformdruck enorm ist und die Erwartungen an die neue Führung hoch sind





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