Öffentliche Hand kürzt Werbeausgaben – Internationale Plattformen profitieren

Die Ausgaben der öffentlichen Hand für Werbung sind im vergangenen Jahr leicht gesunken, während internationale Plattformen ihre Einnahmen stabil halten konnten. Besonders die Stadt Wien und Oberösterreich sparten, während das Verteidigungsministerium kräftig investierte. Der ORF verzeichnete Einbußen bei den Werbeeinnahmen von der öffentlichen Hand.

Die öffentlichen Werbeausgaben in Österreich sind im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen und beliefen sich auf insgesamt 384,3 Millionen Euro. Diese Entwicklung, die von der Medien behörde KommAustria veröffentlicht wurde, zeigt eine Tendenz zur Konsolidierung der staatlichen Inseratenvergabe. Insbesondere die Regierung selbst hat ihre Ausgaben drastisch reduziert. Für das Jahr 2025 gab die Regierung insgesamt nur noch 11,8 Millionen Euro für Werbung in Medien aus.

Dies stellt eine erhebliche Kürzung gegenüber den 34 Millionen Euro im Vorjahr dar, was einem Rückgang auf etwa ein Drittel entspricht. Dieser starke Rückgang ist vor allem auf das erste Halbjahr 2025 zurückzuführen, in dem mit lediglich 3,2 Millionen Euro ein historischer Tiefstand erreicht wurde. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die späte Angelobung der aktuellen Bundesregierung im März des Vorjahres, die zu einer längeren Regierungsbildungsphase führte und somit die Werbeaktivitäten verzögerte. Auch im zweiten Halbjahr 2025, als mit 8,6 Millionen Euro wieder mehr Mittel investiert wurden, lagen die Ausgaben nur etwa bei der Hälfte des Niveaus des zweiten Halbjahres 2024. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hatte wiederholt eine Sparpolitik bei der Inseratenvergabe angekündigt und stattdessen eine stärkere Investition in klassische Medienförderungen in Aussicht gestellt, wobei eine umfassende Neuausrichtung des Fördersystems geplant ist, deren Details jedoch noch ausstehen. Das Verteidigungsministerium war im vergangenen Jahr der größte Werbekunde der öffentlichen Hand und investierte rund 3,2 Millionen Euro in Anzeigen. Knapp gefolgt wurde es vom Innenministerium, das ebenfalls von der ÖVP geführt wird, mit Ausgaben von etwa 2 Millionen Euro. Die beiden von der SPÖ geführten Ministerien für Verkehr und Soziales folgten mit jeweils rund 1,3 Millionen Euro und 1,1 Millionen Euro. Auf Landesebene zeigte die Stadt Wien eine bemerkenswerte Konstanz bei ihren Werbeausgaben. Mit rund 23,3 Millionen Euro wurden die Ausgaben nur um knapp 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. Das Land Oberösterreich hingegen sparte stärker und verringerte seine Werbebudgets um rund 7 Prozent auf etwa 5,8 Millionen Euro. Das Land Niederösterreich hielt seine Ausgaben mit rund 3,7 Millionen Euro weitgehend stabil. Unter der neuen FPÖ-Führung im Land Steiermark gab es eine deutliche Kürzung; die Ausgaben sanken auf 960.000 Euro, was einem Minus von 62 Prozent entspricht. Auch diverse Unternehmen und Institutionen tätigten signifikante Werbeausgaben. Dazu zählen die Agrarmarkt Austria Marketing GmbH mit rund 12,2 Millionen Euro, die Linz AG mit etwa 12,4 Millionen Euro, die Verbund AG mit circa 8,7 Millionen Euro und der ORF mit rund 8,1 Millionen Euro. Der ORF war gleichzeitig auch der größte Empfänger von Werbegeldern der öffentlichen Hand und erhielt insgesamt rund 25,8 Millionen Euro, musste jedoch einen Rückgang von fast 4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Dies deutet auf eine veränderte Verteilung der Werbegelder innerhalb des österreichischen Medienmarktes hin. Die Werbeflüsse zu internationalen Plattformen blieben im vergangenen Jahr weitgehend stabil und machten insgesamt etwa 36 Millionen Euro aus, die an verschiedene Anbieter wie Google, Meta, TikTok, LinkedIn, Snapchat und Spotify flossen. Google verbuchte Einnahmen von rund 15,9 Millionen Euro und Meta von etwa 14,7 Millionen Euro, wobei die Beträge nahezu unverändert blieben. Bemerkenswert ist, dass TikTok sogar entgegen dem allgemeinen Trend einen leichten Anstieg verzeichnen konnte und auf rund 1,9 Millionen Euro kam. Dies unterstreicht die fortwährende Bedeutung digitaler Kanäle für die Reichweite staatlicher Kampagnen, auch wenn die Gesamtentwicklung eine leichte Konsolidierung im Vergleich zu früheren Jahren zeigt. Im Boulevardbereich wurde weiterhin kräftig geworben, allerdings zeigten sich auch hier flächendeckende Rückgänge. Die „Kronen Zeitung“ erhielt rund 14,3 Millionen Euro, was einem Minus von etwa 2,7 Millionen Euro entspricht. „Heute“ verzeichnete Einnahmen von rund 8,6 Millionen Euro, ein Rückgang von 14 Prozent. Ähnlich hoch war der Rückgang für die oe24 Media Group, die durch Werbeschaltungen der öffentlichen Hand rund 8 Millionen Euro einnahm. Auch im Bereich der Außenwerbung gab es leichte Rückgänge. Gewista, spezialisiert auf Außenwerbung, verzeichnete Einnahmen von rund 18,1 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang auf hohem Niveau entspricht. Die Regionalmedien Austria (RMA) mit Titeln wie „Mein Bezirk“ erreichten rund 10,7 Millionen Euro, ein Minus von 10 Prozent. Stärkere Rückgänge waren bei anderen Medienhäusern zu verzeichnen, so bei der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe mit rund 6,1 Millionen Euro (-37 Prozent). Der „Kurier“ musste einen Rückgang von 20 Prozent auf rund 6,7 Millionen Euro hinnehmen, die „Kleine Zeitung“ fiel auf etwa 5,9 Millionen Euro (-17 Prozent) und der „Standard“ auf rund 6,9 Millionen Euro (-16 Prozent). Diese Daten spiegeln die dynamische Landschaft der Medienwerbung und die strategischen Entscheidungen der öffentlichen Hand in Bezug auf ihre Kommunikationsbudgets wider





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